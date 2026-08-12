टॉप बॉस ने छोड़ी कुर्सी, धड़ाम हुआ गोदरेज का यह शेयर, नए निचले स्तर पर दाम
मुख्य बातें
- गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स के शेयर बुधवार को 10% से ज्यादा टूटकर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं
- गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर सुधीर सीतापति ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है
गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (GCPL) के शेयर बुधवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स के शेयर बुधवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक टूटकर 915.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। गोदरेज ग्रुप की कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। एक बड़े अपडेट के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज गिरावट आई है। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (MD & CEO) सुधीर सीतापति के तत्काल प्रभाव से अचानक अपना पद छोड़ने की घोषणा की है।
मौजूदा ग्रुप CFO बने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ
सुधीर सीतापति ने अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले इस्तीफा दिया है। इससे पहले, उनका कार्यकाल अक्टूबर 2031 तक के लिए बढ़ाया गया था। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड ने अपने मौजूदा ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) और अफ्रीकी बिजनेस के सीईओ आसिफ मलबारी को 5 साल के लिए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इसके अलावा, कंपनी ने विशाल केडिया को अंतरिम सीएफओ नियुक्त किया है।
HSBC ने कंपनी के स्टॉक को किया डाउनग्रेड
गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (GCPL) की लीडरशिप में हुए इस बदलाव को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटा दिया है। वहीं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों पर पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी (HSBC) ने गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड की रेटिंग को डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया है। वहीं, कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाकर 1120 रुपये कर दिया है।
CLSA ने टारगेट प्राइस घटाकर 772 रुपये किया
ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (GCPL) पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाकर 772 रुपये कर दिया है। हालांकि, विदेशी ब्रोकरेज हाउस सिटी (Citi) ने कंपनी के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। यानी, ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। सिटी ने गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड के शेयरों को 1350 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी कंपनी के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। जेफरीज ने कंपनी के शेयरों के लिए 1400 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड का कवरेज करने वाले 38 एनालिस्ट्स में से 30 ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। वहीं, 7 एनालिस्ट्स ने होल्ड रेटिंग दी है, जबकि एक एनालिस्ट्स ने कंपनी के शेयरों को बेचने को कहा है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।