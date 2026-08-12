टॉप बॉस ने छोड़ी कुर्सी, धड़ाम हुआ गोदरेज का यह शेयर, नए निचले स्तर पर दाम

गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (GCPL) के शेयर बुधवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स के शेयर बुधवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक टूटकर 915.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। गोदरेज ग्रुप की कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। एक बड़े अपडेट के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज गिरावट आई है। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (MD & CEO) सुधीर सीतापति के तत्काल प्रभाव से अचानक अपना पद छोड़ने की घोषणा की है।

मौजूदा ग्रुप CFO बने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ

सुधीर सीतापति ने अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले इस्तीफा दिया है। इससे पहले, उनका कार्यकाल अक्टूबर 2031 तक के लिए बढ़ाया गया था। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड ने अपने मौजूदा ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) और अफ्रीकी बिजनेस के सीईओ आसिफ मलबारी को 5 साल के लिए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इसके अलावा, कंपनी ने विशाल केडिया को अंतरिम सीएफओ नियुक्त किया है।

HSBC ने कंपनी के स्टॉक को किया डाउनग्रेड

गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (GCPL) की लीडरशिप में हुए इस बदलाव को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटा दिया है। वहीं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों पर पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी (HSBC) ने गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड की रेटिंग को डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया है। वहीं, कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाकर 1120 रुपये कर दिया है।