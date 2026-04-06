FMCG सेक्टर की इस कंपनी ने हासिल की डबल-डिजिट सेल्स ग्रोथ, क्या आपका भी दांव है?

गोदरेज ने Q4FY26 के लिए डबल-डिजिट सेल्स ग्रोथ का संकेत दिया है, जिससे FMCG सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बना है। कंपनी का घरेलू और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर इंडोनेशिया और GAUM क्षेत्रों से मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Godrej Consumer Products Limited) ने Q4FY26 के लिए मजबूत ग्रोथ का संकेत दिया है, जिससे FMCG सेक्टर में नई उम्मीद जगी है। कंपनी के मुताबिक, घरेलू बाजार में डिमांड और कंज्यूमर सेंटिमेंट स्थिर बना हुआ है और GST ट्रांजिशन के बाद ट्रेड चैनल भी अब सामान्य हो चुके हैं। इसी का असर है कि कंपनी को अपने स्टैंडअलोन बिजनेस में डबल-डिजिट सेल्स ग्रोथ और हाई सिंगल-डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है। आसान शब्दों में समझें तो कंपनी सिर्फ कीमतों के कारण नहीं, बल्कि असली डिमांड (वॉल्यूम) के दम पर भी आगे बढ़ रही है, जो किसी भी FMCG कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है।

कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस से भी अच्छी खबर आई है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड (Godrej Consumer Products Limited) का इंडोनेशिया बिजनेस अब स्थिर होता दिख रहा है, जहां मिड-सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर में बढ़त दर्ज की गई है। वहीं, GAUM (Africa, USA, Middle East) क्षेत्र में डबल-डिजिट सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। इसका मतलब है कि कंपनी का ग्लोबल बिजनेस भी मजबूत हो रहा है, जिससे कुल रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। कंपनी को उम्मीद है कि कंसोलिडेटेड स्तर पर भी लगभग डबल-डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी।

हालांकि, इस पॉजिटिव तस्वीर के बीच एक बड़ा रिस्क भी सामने आया है, जिसमें कच्चे तेल (crude oil) और कमोडिटी की बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या हैं। कंपनी ने साफ कहा है कि इससे लागत पर 6% से 9% तक का असर पड़ सकता है। FMCG कंपनियों के लिए यह बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कच्चे तेल से पैकेजिंग और कई इनपुट कॉस्ट जुड़ी होती हैं। अगर लागत लगातार बढ़ती रही, तो कंपनियों को या तो कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं या फिर मार्जिन पर असर पड़ता है।

इस चुनौती से निपटने के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Godrej Consumer Products Limited) ने कई रणनीतियां अपनाई हैं, जैसे प्राइसिंग में बदलाव, लागत में कटौती और बेहतर प्रोक्योरमेंट। साथ ही सरकार की ओर से इनकम टैक्स राहत और GST सुधार जैसे कदम FMCG सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे डिमांड मजबूत बनी रह सकती है।

कंपनी का आउटलुक संतुलित नजर आता है, जो एक तरफ मजबूत डिमांड, इंटरनेशनल ग्रोथ और बेहतर मार्जिन हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ती लागत का दबाव भी है। आने वाले FY27 में यही देखना अहम होगा कि कंपनी इस कॉस्ट प्रेशर को कितनी कुशलता से मैनेज कर पाती है और ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखती है।

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