गोल्ड लोन भी बांटेगी गोदरेज की कंपनी, 117 करोड़ रुपये में की बड़ी डील

गोदरेज समूह की कंपनी गोदरेज कैपिटल ने गोल्ड लोन के कारोबार में एंट्री की है। दरअसल, कंपनी ने आंध्र प्रदेश की कनकदुर्गा फाइनेंस के गोल्ड लोन कारोबार को 117 करोड़ रुपये में खरीदा है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक गोदरेज समूह की गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाई द्वारा किया गया यह पहला अधिग्रहण कंज्यूमर फाइनेंस में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के मकसद से किया गया है। कंपनी ने कहा कि उसकी सब्सिडयरी, गोदरेज फाइनेंस के जरिये किया गया यह अधिग्रहण साल 2031 तक एक लाख करोड़ रुपये की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) वाला कारोबार बनाने और 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सेवा देने के उसके लक्ष्य के अनुरूप है।

कनकदुर्गा के 12000 कस्टमर बता दें कि कनकदुर्गा फाइनेंस के गोल्ड लोन बिजनेस का एयूएम 280 करोड़ रुपये है। इस कंपनी के लगभग 12000 कस्टमर हैं। वहीं, आंध्र प्रदेश में 54 ब्रांच काम कर रही हैं और लगभग 250 कर्मचारियों की अनुभवी टीम है। इससे गोदरेज कैपिटल को इस वर्टिकल में अपने कामकाज को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी कंपनी मुख्य रूप से MSME को लोन देने और हाउसिंग फाइनेंस के काम में लगी हुई है। इसने लंबे समय की ग्रोथ पर फोकस करते हुए एक कंज्यूमर फाइनेंस प्लेटफॉर्म भी बनाया है।

क्या कहा कंपनी ने? कंपनी ने कहा कि उसने पिछले पांच सालों में टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और कस्टमर-सेंट्रिक ऑपरेशन्स में निवेश करके एक मजबूत आधार बनाया है और इस अधिग्रहण से ज्यादा डायवर्सिफाइड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बनाने में मदद मिलेगी। गोदरेज कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनीष शाह ने कहा, “कनकदुर्गा फाइनेंस के गोल्ड लोन बिजनेस का अधिग्रहण गोदरेज कैपिटल की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और यह हमारा पहला स्ट्रैटेजिक अधिग्रहण है, क्योंकि हम एक बड़ी डायवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रैंचाइज बना रहे हैं। इसका लक्ष्य अगले पांच सालों में 1 लाख करोड़ रुपये का AUM हासिल करना है।”

बता दें कि गोल्ड लोन सेगमेंट में पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज ग्रोथ देखी जा रही है। इसकी वजह कीमती कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी और प्रोडक्ट के सुरक्षित होने के कारण लेंडर्स का भरोसा है। मई 2026 के आखिर में गोल्ड ज्वेलरी के बदले बकाया लोन 3.29 लाख करोड़ रुपये था, जो एक साल पहले के 1.94 लाख करोड़ रुपये से 69.9 प्रतिशत अधिक है। इससे फाइनेंसर्स के बीच इस बिजनेस में आने की होड़ मची है, जिसमें नए ऑपरेशन्स और मौजूदा कंपनियों का अधिग्रहण शामिल है।