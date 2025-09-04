40% का लगेगा टैक्स…बावजूद इन कंपनियों के शेयरों को खरीदने की मची लूट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि एक विशेष 40% जीएसटी दर को मंजूरी दी गई है। बता दें कि नया जीएसटी ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा, लेकिन इसमें तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है।

GST Slab: सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने अपनी बैठक में सिन और सुपर लग्जरी सामानों पर 40% कर लगाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों ने तंबाकू और सिगरेट कंपनियों में खरीदी जारी रखी। कारोबार के दौरान गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के शेयर 5.14% की छलांग लगाकर ₹10,721.25 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गए। इसी तरह, दिग्गज कंपनी ITC Ltd के शेयरों में 3.45% की बढ़त हुई और यह ₹425.70 तक पहुंच गया। वहीं, वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर भी 2.04% चढ़कर ₹274 पर पहुंचे।

क्या है ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद घोषणा की कि एक विशेष 40% जीएसटी दर को मंजूरी दी गई है। बता दें कि नया जीएसटी ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा, लेकिन इसमें तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में इन पर 28% जीएसटी के साथ सेस लगाया जाता है और यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार कोरोना काल में राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए लिए गए कर्ज को चुका नहीं देती। बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए, जबकि 5% और 18% के स्लैब को बरकरार रखा गया है।