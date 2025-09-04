Godfrey Phillips ITC VST Industries skyrocket today despite 40 percent GST proposal on sin goods 40% का लगेगा टैक्स…बावजूद इन कंपनियों के शेयरों को खरीदने की मची लूट, Business Hindi News - Hindustan
40% का लगेगा टैक्स…बावजूद इन कंपनियों के शेयरों को खरीदने की मची लूट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि एक विशेष 40% जीएसटी दर को मंजूरी दी गई है। बता दें कि नया जीएसटी ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा, लेकिन इसमें तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 01:31 PM
GST Slab: सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने अपनी बैठक में सिन और सुपर लग्जरी सामानों पर 40% कर लगाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों ने तंबाकू और सिगरेट कंपनियों में खरीदी जारी रखी। कारोबार के दौरान गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के शेयर 5.14% की छलांग लगाकर ₹10,721.25 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गए। इसी तरह, दिग्गज कंपनी ITC Ltd के शेयरों में 3.45% की बढ़त हुई और यह ₹425.70 तक पहुंच गया। वहीं, वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर भी 2.04% चढ़कर ₹274 पर पहुंचे।

क्या है ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद घोषणा की कि एक विशेष 40% जीएसटी दर को मंजूरी दी गई है। बता दें कि नया जीएसटी ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा, लेकिन इसमें तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में इन पर 28% जीएसटी के साथ सेस लगाया जाता है और यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार कोरोना काल में राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए लिए गए कर्ज को चुका नहीं देती। बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए, जबकि 5% और 18% के स्लैब को बरकरार रखा गया है।

एनालिस्ट की राय

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर, क्रांथि बाथिनी ने कहा कि “पाप (Sin) प्रोडक्ट्स की मांग आम तौर पर कम लोचदार होती है। यानी कीमतें बढ़ने पर भी इनके उपभोग के पैटर्न में बड़ा बदलाव नहीं होता। अगर जीएसटी बढ़ने से दाम ऊपर जाते हैं, तब भी खपत पर खास असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव के बावजूद इन कंपनियों के शेयर मज़बूत बने हुए हैं।”

