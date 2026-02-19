सरकार के इस फैसले के बाद तंबाकू कंपनियों के शेयर बने तूफान, खरीदने की मची लूट

तंबाकू कंपनियों को लेकर बजट में बड़ा लेकिन फिलहाल “सॉफ्ट” फैसला लिया गया है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले NCCD (नेशनल कैलामिटी कंटिन्जेंसी ड्यूटी) की वैधानिक दर 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है, जो 1 मई 2026 से लागू होगी।

तंबाकू कंपनियों को लेकर बजट में बड़ा लेकिन फिलहाल “सॉफ्ट” फैसला लिया गया है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले NCCD (नेशनल कैलामिटी कंटिन्जेंसी ड्यूटी) की वैधानिक दर 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है, जो 1 मई 2026 से लागू होगी। हालांकि, साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि नोटिफिकेशन के जरिए फिलहाल प्रभावी ड्यूटी 25% ही रहेगी। यानी अभी कंपनियों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा, लेकिन भविष्य में सरकार के पास ड्यूटी बढ़ाने का रास्ता खुला रहेगा।

क्या है डिटेल सरल शब्दों में समझें तो यह आज का टैक्स बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि आगे के लिए “इनेबलिंग प्रावधान” है। अगर सरकार चाहे तो बाद में बिना कानून में दोबारा संशोधन किए ड्यूटी बढ़ा सकती है। इस कदम को बाजार ने सतर्कता से लिया है, क्योंकि निवेशकों को संकेत मिल गया है कि आने वाले समय में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव संभव है। फिलहाल कंपनियों को राहत जरूर है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है।

शेयरों के हाल शेयर बाजार में इसका मिला-जुला असर देखने को मिला। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर में हालिया तेजी के बावजूद साल की शुरुआत से अब तक 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। निवेशक इस स्टॉक में उतार-चढ़ाव के बीच सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। बजट के बाद आई तेजी टिकाऊ होगी या नहीं, इस पर बाजार नजर बनाए हुए है। देश की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी ITC Limited के शेयर में 19 फरवरी को हल्की गिरावट देखी गई। यह दर्शाता है कि निवेशक फिलहाल किसी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं VST Industries के शेयर में करीब 0.3% की मामूली बढ़त दर्ज की गई, जो बताता है कि बाजार पूरी तरह नकारात्मक मूड में भी नहीं है।