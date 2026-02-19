Hindustan Hindi News
सरकार के इस फैसले के बाद तंबाकू कंपनियों के शेयर बने तूफान, खरीदने की मची लूट

Feb 19, 2026 03:38 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
तंबाकू कंपनियों को लेकर बजट में बड़ा लेकिन फिलहाल “सॉफ्ट” फैसला लिया गया है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले NCCD (नेशनल कैलामिटी कंटिन्जेंसी ड्यूटी) की वैधानिक दर 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है, जो 1 मई 2026 से लागू होगी।

तंबाकू कंपनियों को लेकर बजट में बड़ा लेकिन फिलहाल “सॉफ्ट” फैसला लिया गया है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले NCCD (नेशनल कैलामिटी कंटिन्जेंसी ड्यूटी) की वैधानिक दर 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है, जो 1 मई 2026 से लागू होगी। हालांकि, साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि नोटिफिकेशन के जरिए फिलहाल प्रभावी ड्यूटी 25% ही रहेगी। यानी अभी कंपनियों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा, लेकिन भविष्य में सरकार के पास ड्यूटी बढ़ाने का रास्ता खुला रहेगा।

क्या है डिटेल

सरल शब्दों में समझें तो यह आज का टैक्स बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि आगे के लिए “इनेबलिंग प्रावधान” है। अगर सरकार चाहे तो बाद में बिना कानून में दोबारा संशोधन किए ड्यूटी बढ़ा सकती है। इस कदम को बाजार ने सतर्कता से लिया है, क्योंकि निवेशकों को संकेत मिल गया है कि आने वाले समय में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव संभव है। फिलहाल कंपनियों को राहत जरूर है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है।

शेयरों के हाल

शेयर बाजार में इसका मिला-जुला असर देखने को मिला। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर में हालिया तेजी के बावजूद साल की शुरुआत से अब तक 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। निवेशक इस स्टॉक में उतार-चढ़ाव के बीच सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। बजट के बाद आई तेजी टिकाऊ होगी या नहीं, इस पर बाजार नजर बनाए हुए है। देश की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी ITC Limited के शेयर में 19 फरवरी को हल्की गिरावट देखी गई। यह दर्शाता है कि निवेशक फिलहाल किसी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं VST Industries के शेयर में करीब 0.3% की मामूली बढ़त दर्ज की गई, जो बताता है कि बाजार पूरी तरह नकारात्मक मूड में भी नहीं है।

तंबाकू कंपनियों के लिए फिलहाल राहत

कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम तंबाकू कंपनियों के लिए अभी राहत, लेकिन भविष्य के लिए चेतावनी जैसा है। मौजूदा समय में टैक्स नहीं बढ़ा है, इसलिए कंपनियों के मुनाफे पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 60% की नई वैधानिक सीमा यह संकेत देती है कि आने वाले समय में अगर सरकार राजस्व बढ़ाने या स्वास्थ्य नीति के तहत सख्ती करना चाहे, तो ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में निवेशकों को इस सेक्टर में आगे भी खबरों और नीतिगत फैसलों पर करीबी नजर रखनी होगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

