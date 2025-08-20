Godfrey Phillips India Shares rallied over 15 Percent today company to give 2 bonus Share 1 पर 2 फ्री शेयर बांटने जा रही है कंपनी, 1100% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Godfrey Phillips India Shares rallied over 15 Percent today company to give 2 bonus Share

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर 16% से ज्यादा उछलकर 11,450 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बराबर जा पहुंचे हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटने जा रही है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:23 PM
सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर बुधवार को BSE में 16 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 11,450 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बराबर पहुंच गए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों ने इसी साल 7 अगस्त को 11,450 रुपये के स्तर पर पहुंचकर 52 हफ्ते का हाई बनाया था। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 4115 रुपये है। मल्टीबैगर कंपनी ने पिछले दिनों अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है।

हर शेयर पर 2 बोनस शेयर बांट रही है कंपनी
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। कंपनी 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी। पिछले 25 साल में कंपनी का यह पहला बोनस शेयर होगा। कंपनी ने 1 जनवरी 2000 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को कोई बोनस शेयर नहीं दिया है। हालांकि, कंपनी अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने नवंबर 2014 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा।

1100% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (Godfrey Phillips India) के शेयर पिछले पांच साल में 1100 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2020 को 950.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 अगस्त 2025 को 11,450 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 1000 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पिछले दो साल में गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में 400 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 90 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

Business Latest News Share Market Bonus Share
