1 पर 2 फ्री शेयर बांटने जा रही है कंपनी, 1100% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर

सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर बुधवार को BSE में 16 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 11,450 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बराबर पहुंच गए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों ने इसी साल 7 अगस्त को 11,450 रुपये के स्तर पर पहुंचकर 52 हफ्ते का हाई बनाया था। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 4115 रुपये है। मल्टीबैगर कंपनी ने पिछले दिनों अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है।

हर शेयर पर 2 बोनस शेयर बांट रही है कंपनी

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। कंपनी 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी। पिछले 25 साल में कंपनी का यह पहला बोनस शेयर होगा। कंपनी ने 1 जनवरी 2000 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को कोई बोनस शेयर नहीं दिया है। हालांकि, कंपनी अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने नवंबर 2014 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा।