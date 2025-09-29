3500 रुपये के पार मल्टीबैगर शेयर, 2 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी, 5 साल में 1000% से ज्यादा की तेजी

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर मंगलवार को 7% से ज्यादा चढ़कर 3530 रुपये पर पहुंच गए हैं। पांच साल में कंपनी के शेयर 1000% से ज्यादा उछले हैं। मल्टीबैगर कंपनी ने हाल में अपने शेयरधारकों को 2 बोनस शेयर बांटे हैं।

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई है। सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर मंगलवार को 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3530 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में 50 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 110 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने हाल में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3945 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1370.30 रुपये है।

हर 1 शेयर पर 2 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (Godfrey Phillips India) ने पिछले दिनों ही अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटे हैं। कंपनी ने 2:1 के अनुपात में शेयरधारकों को बोनस शेयर दिए हैं। यानी, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने हर 1 शेयर पर 2 फ्री शेयर दिए हैं। कंपनी के शेयर 16 सितंबर 2025 को बोनस की रिकॉर्ड डेट पर थे। कंपनी ने पिछले 25 साल में पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने नवंबर 2014 में अपने शेयर को 5 टुकड़े में बांटा था। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयर में बांटा।