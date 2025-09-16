मल्टीबैगर कंपनी ने बांटे 2 फ्री शेयर, रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बना स्टॉक, 25 साल में पहली बार बोनस शेयर का तोहफा

गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर मंगलवार को 9% से अधिक के उछाल के साथ 3720 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के स्टॉक, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर हैं। कंपनी ने 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए हैं।

मल्टीबैगर कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बन गए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर मंगलवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3720 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने पिछले 25 साल में पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

क्या एक दिन में 65% से ज्यादा टूट गए गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर

सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया () के शेयरों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 65 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट दिख रही थी। असल में गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में यह गिरावट नहीं आई, बल्कि बोनस शेयर एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी के शेयर यह गिरावट दिखा रहे थे। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर सोमवार 15 सितंबर 2025 को BSE में 10,212 रुपये पर बंद हुए। बोनस शेयर एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी के शेयर मंगलवार को 3504.95 रुपये पर ओपन हुए। कंपनी ने अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 16 सितंबर को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे हैं।