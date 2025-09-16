Godfrey Phillips India Share jumped 9 Percent on Bonus Share record date company given 2 bonus Share मल्टीबैगर कंपनी ने बांटे 2 फ्री शेयर, रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बना स्टॉक, 25 साल में पहली बार बोनस शेयर का तोहफा, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Godfrey Phillips India Share jumped 9 Percent on Bonus Share record date company given 2 bonus Share

गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर मंगलवार को 9% से अधिक के उछाल के साथ 3720 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के स्टॉक, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर हैं। कंपनी ने 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 10:37 AM
मल्टीबैगर कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बन गए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर मंगलवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3720 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने पिछले 25 साल में पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

क्या एक दिन में 65% से ज्यादा टूट गए गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर
सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया () के शेयरों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 65 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट दिख रही थी। असल में गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में यह गिरावट नहीं आई, बल्कि बोनस शेयर एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी के शेयर यह गिरावट दिखा रहे थे। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर सोमवार 15 सितंबर 2025 को BSE में 10,212 रुपये पर बंद हुए। बोनस शेयर एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी के शेयर मंगलवार को 3504.95 रुपये पर ओपन हुए। कंपनी ने अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 16 सितंबर को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे हैं।

5 टुकड़े में अपना शेयर बांट चुकी है कंपनी
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (Godfrey Phillips India) अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांट चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी ने नवंबर 2014 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.58 पर्सेंट है। वहीं, कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 27.42 पर्सेंट है। कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार को 57000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
