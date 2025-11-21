Hindustan Hindi News
1 महीने में 15% चढ़ा शेयर, 3 साल के बाद प्रॉफिट में आई कंपनी, कीमत 150 रुपये से कम

संक्षेप:

GMR Airports Share Price: जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर आज शुक्रवार को 103.48 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत की उछाल के साथ 105.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी का रिकॉर्ड हाई 6 दिसंबर 2007 को 131.81 रुपये है।

Fri, 21 Nov 2025 03:21 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
GMR Airports Share Price: जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में एक प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर आज शुक्रवार को 103.48 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत की उछाल के साथ 105.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी का रिकॉर्ड हाई 6 दिसंबर 2007 को 131.81 रुपये है।

3 साल के बाद प्रॉफिट में आई कंपनी

सितंबर तिमाही जीएमआर एयरपोर्ट्स के लिए शानदार साबित हुई है। कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के पहले) 103 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 386 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बता दें, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को 65 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

जीएमआर एयरपोर्ट्स का रेवन्यू सालाना आधार पर 45 प्रतिशत के इजाफे के साथ 3750 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, टैक्स भुगतान के बाद जीएमआर एयरपोर्ट्स का प्रॉफिट 35 करोड़ रुपये रहा है।

बाजार की तुलना में दिया है अधिक रिटर्न

इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में मार्केट की तुलना में अधिक रिटर्न मिला है। 6 महीने में जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 35 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 10.61 प्रतिशत की तेजी आई है।

2 साल में जीएमआर एयरोपोर्ट्स के शेयरों की कीमतों में 81 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में इस कंपनी के शेयरों का भाव 177 प्रतिशत और 5 साल में 334 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

