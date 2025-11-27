Hindustan Hindi News
gmr airports share hit 52 week high gmr cargo logistics secures 750 crore rs loan for delhi airport cargo city project
कार्गो सिटी से जुड़ी खबर से रॉकेट बना यह शेयर, 52 हफ्ते के हाई पर भाव

संक्षेप:

जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर की बात करें तो यह गुरुवार को 107.41 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। कारोबार के अंत में शेयर 106.66 रुपये पर है। बीते फरवरी महीने में शेयर 67.75 रुपये पर था। 

Thu, 27 Nov 2025 04:42 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
GMR Airports Share price: जीएमआर एयरपोर्ट्स की सब्सिडयरी कंपनी जीसीएलएल को दिल्ली एयरपोर्ट पर ‘कार्गो सिटी’ विकसित करने के लिए एक्सिस बैंक से 750 करोड़ रुपये तक की कर्ज सुविधा मिली है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) के भीतर कुल 50.5 एकड़ भूमि पर बनने वाली कार्गो सिटी परियोजना का विकास जीएमआर कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कर रही है।

बता दें कि एयरपोर्ट का संचालन जीएमआर एयरपोर्ट्स की सब्सिडयरी कंपनी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) द्वारा किया जाता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर की बात करें तो यह गुरुवार को 107.41 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। कारोबार के अंत में शेयर 106.66 रुपये पर है। बीते फरवरी महीने में शेयर 67.75 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

एक्सिस बैंक से लोन फैसलिटीज

बीएसई को दी सूचना के अनुसार, जीसीएलएल ने कार्गो सिटी के विकास के लिए अनुमानित परियोजना लागत के एक हिस्से का वहन करने के लिए एक्सिस बैंक से 750 करोड़ रुपये तक की लोन फैसलिटीज हासिल की है। लोन फैसलिटीज प्राप्त करने के लिए जीएमआर एयरपोर्ट्स ने प्रायोजक कंपनी के समर्थन वाला हलफनामा (एसएसयू) दिया है। इसके साथ-साथ जीसीएलएल में अपने 51 प्रतिशत शेयर को एक्सिस बैंक के पास गिरवी रखने या ‘नॉन डिस्पोजेबल अंडरटेकिंग’ (एनडीयू) का प्रावधान करने या गिरवी और एनडीयू के मिश्रण का प्रावधान किया है।

क्या है एएसयू का मतलब

एएसयू एक औपचारिक समझौता है, जिसमें प्रायोजक किसी कंपनी या परियोजना को वित्तीय और परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। वहीं, एनडीयू एक लिखित समझौता है, जिसमें एक शेयरधारक अपने कंपनी के शेयरों को बेचने या हस्तांतरित नहीं करने का वादा करता है।

शेयर बाजार को जानकारी में कहा गया- जब तक कि कंपनी और एक्सिस बैंक लिमिटेड के बीच कोई और सहमति न हो, एसएसयू, परियोजना के पहले चरण की निर्माण अवधि और एक वर्ष के संचालन के दौरान वैध रहेगा। कार्गो सिटी परियोजना के विकास के लिए जीसीएलएल और डायल ने 26 सितंबर को एक रियायत समझौता किया था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
