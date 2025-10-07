glottis ipo will be listed today its price in the gray market is zero आज इस कंपनी के IPO की है लिस्टिंग, ₹0 है ग्रे मार्केट में इसका भाव, Business Hindi News - Hindustan
आज इस कंपनी के IPO की है लिस्टिंग, ₹0 है ग्रे मार्केट में इसका भाव

Glottis IPO Listing: ग्लोटिस आईपीओ जीएमपी आज ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 रुपये था, जिसका मतलब था कि शेयर ग्रे मार्केट में बिना किसी प्रीमियम या छूट के 129 रुपये के निर्गम मूल्य पर कारोबार कर रहे थे।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 07:40 AM
Glottis IPO Listing: ग्लोटिस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग आज, 7 अक्टूबर 2025 को हो रही है।investorgain.com के अनुसार ग्लोटिस आईपीओ जीएमपी आज ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 रुपये था, जिसका मतलब था कि शेयर ग्रे मार्केट में बिना किसी प्रीमियम या छूट के 129 रुपये के इश्यू प्राइस पर कारोबार कर रहे थे। पिछले 14 सत्रों में ग्रे मार्केट के हाल के ट्रेंड आज IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में नीचे की ओर बदलाव दर्शाते हैं, जिसमें आगे की गिरावट की उम्मीद है।

ग्लोटिस आईपीओ की मुख्य बातें

लिस्टिंग की तारीख: आज, 7 अक्टूबर 2025।

समय: सुबह 10:00 बजे (भारतीय मानक समय)।

स्टॉक एक्सचेंज: शेयर BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) दोनों पर लिस्ट होंगे।

आईपीओ कीमत: ₹129 प्रति शेयर।

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP): ₹0, इसका मतलब है कि अनौपचारिक बाजार में शेयर अपनी आईपीओ कीमत (₹129) पर ही कारोबार कर रहे हैं, जो लिस्टिंग पर मामूली बदलाव का संकेत दे सकता है।

कितनी रह सकती है शेयर की कीमत

एक विश्लेषक के अनुसार, शेयर की कीमत ₹132 से ₹140 के बीच खुलने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है, तो इससे आईपीओ की उच्चतम कीमत (₹129) की तुलना में 3% से 9% तक का संभावित लाभ दर्शाया गया है। हालांकि, यह केवल एक अनुमान है और वास्तविक प्रदर्शन का बाजार माहौल पर निर्भर करेगा।

शेयरों का आवंटन 3 अक्टूबर को हो गया था और सफल आवेदकों के डीमैट खातों में शेयर 6 अक्टूबर को जमा कर दिए गए थे।

विश्लेषकों का मानना है कि लिस्टिंग के बाद शेयर के प्रदर्शन पर कंपनी की कार्यक्षमता, मुनाफे का स्तर और प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन का असर रहेगा। विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि सबसे कम जीएमपी दर्ज किया गया 0.00 रुपये है, जबकि उच्चतम 20 रुपये तक पहुंच गया है। 'ग्रे मार्केट प्रीमियम' निवेशकों की इश्यू प्राइस से अधिक भुगतान करने की तत्परता को दर्शाता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

