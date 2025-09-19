सोने के गिरे भाव पर चांदी ने लगाई छलांग, कैरेट के हिसाब से चेक करें गोल्ड के रेट

Gold Silver Price 19 September: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने भाव में गिरावट है। जबकि, चांदी की कीमत में इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत 113169 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 132355 रुपये प्रति किलो पर है।

Gold Silver Price 19 September: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने भाव में गिरावट है। जबकि, चांदी की कीमत में इजाफा हुआ है। आज 24 कैरेट गोल्ड 294 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 109873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं, चांदी के रेट एक झटके में 1400 रुपये प्रति किलो उछल गए और बिना जीएसटी 128500 रुपये पर खुले। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत 113169 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के रेट जीएसटी के साथ 132355 रुपये प्रति किलो पर है।

आइबीजेए के मुताबिक गुरुवार को सोना बिना जीएसटी 110167 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 127100 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

सितंबर में सोना 7485 रुपये उछला बता दें इस सितंबर में सोना 7485 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 10928 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।