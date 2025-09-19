सोने के गिरे भाव पर चांदी ने लगाई छलांग, कैरेट के हिसाब से चेक करें गोल्ड के रेट
Gold Silver Price 19 September: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने भाव में गिरावट है। जबकि, चांदी की कीमत में इजाफा हुआ है। आज 24 कैरेट गोल्ड 294 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 109873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं, चांदी के रेट एक झटके में 1400 रुपये प्रति किलो उछल गए और बिना जीएसटी 128500 रुपये पर खुले। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत 113169 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के रेट जीएसटी के साथ 132355 रुपये प्रति किलो पर है।
आइबीजेए के मुताबिक गुरुवार को सोना बिना जीएसटी 110167 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 127100 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।
सितंबर में सोना 7485 रुपये उछला
बता दें इस सितंबर में सोना 7485 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 10928 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।
कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव
- आज 23 कैरेट गोल्ड भी 293 रुपये गिरकर 109433 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 112715 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।
- 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 269 रुपये कम होकर 100644 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 103663 रुपये है।
- आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 220 रुपये टूटकर 82405 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 84877 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।
- 14 कैरेट गोल्ड 172 रुपये सस्ता होकर 64276 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 66204 रुपये पर पहुंच गया है।
Disclaimer: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।