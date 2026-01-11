5472% बढ़ गया शराब कंपनी का मुनाफा, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप: कंपनी का कहना है कि यह तेजी मुख्य रूप से मजबूत बिक्री और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से आई है। इस बीच, अब कल ग्लोबस स्पिरिट्स के शेयर फोकस में रह सकते हैं। बीते शुक्रवार को यह शेयर 1,064.20 रुपये पर बंद हुआ था।

Globus spirits Share: शराब बनाने वाली कंपनी ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड ने दिसंबर 2025 में खत्म तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर कई गुना बढ़कर करीब 30.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा सिर्फ करीब 40–55 लाख रुपये के आसपास था। इसमें 5472.73% की तेजी दर्ज की गई। यानी एक साल में कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी का कहना है कि यह तेजी मुख्य रूप से मजबूत बिक्री और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से आई है। इस बीच, अब कल ग्लोबस स्पिरिट्स के शेयर फोकस में रह सकते हैं। बीते शुक्रवार को यह शेयर 1,064.20 रुपये पर बंद हुआ था।

क्या है डिटेल कंपनी की कुल बिक्री में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। दिसंबर 2025 तिमाही में ग्लोबस स्पिरिट्स की बिक्री 716.74 करोड़ रुपये रही, जो दिसंबर 2024 की समान तिमाही में 602.04 करोड़ रुपये थी। इस तरह बिक्री में करीब 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बेहतर हुआ है और यह बढ़कर 10.47 फीसदी पर पहुंच गया, जो एक साल पहले करीब 5.7 फीसदी था। इससे साफ है कि कंपनी ने लागत नियंत्रण और बेहतर प्राइसिंग के जरिए मुनाफे को मजबूत किया है।

कंपनी के मुनाफे से पहले की कमाई (PBDT) भी तेजी से बढ़ी है। दिसंबर 2025 तिमाही में PBDT बढ़कर 64.28 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 22.29 करोड़ रुपये था। वहीं टैक्स से पहले मुनाफा (PBT) भी 1.16 करोड़ रुपये से बढ़कर 41.87 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इन आंकड़ों से साफ संकेत मिलता है कि कंपनी की कोर बिजनेस परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार हुआ है और मांग लगातार मजबूत बनी हुई है।