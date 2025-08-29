स्प्लिट और बोनस शेयर, इस चर्चित कंपनी ने अपने निवेशकों को दी खुशखबरी

Globe International Carriers share: ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड का पहला बड़ा तोहफा स्प्लिट का है तो दूसरा तोहफा बोनस शेयर का है। शेयर के कीमत की बात करें तो शुक्रवार को करीब 3 पर्सेंट टूटकर 114.20 रुपये पर आ गया था।

Globe International Carriers share: स्टॉक मार्केट में लिस्टेड चर्चित कंपनी- ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों को दो बड़े तोहफे दिए हैं। कंपनी का पहला बड़ा तोहफा स्प्लिट का है तो दूसरा तोहफा बोनस शेयर का है। शेयर के कीमत की बात करें तो शुक्रवार को करीब 3 पर्सेंट टूटकर 114.20 रुपये पर आ गया था। वहीं, कारोबार के अंत में शेयर की कीमत 2.89% टूटकर 116 रुपये पर आ गई। जून 2025 में शेयर की कीमत 129.80 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

स्प्लिट और बोनस शेयर ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड ने 2:1 रेश्यो से स्प्लिट का ऐलान किया है। इसके तहत एक इक्विटी शेयर को दो टुकड़ों में बांटा जाएगा। स्प्लिट के बाद कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगी। इसका मतलब है कि शेयरधारक के पास मौजूद प्रत्येक शेयर के बदले उसे एक अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेगा। वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद स्प्लिट और बोनस इश्यू, दोनों की रिकॉर्ड तिथि की घोषणा की जाएगी।

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के अलावा ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। कंपनी अब रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली के उत्पादन, वितरण और व्यापार में भी संलग्न होगी, जिसमें सोलर एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें सोलर एनर्जी प्लांट, पार्कों और रूफटॉप सिस्टम का डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, साथ ही सोलर मॉड्यूल, इनवर्टर और बैटरी जैसे संबंधित उपकरणों का निर्माण और व्यापार शामिल है।