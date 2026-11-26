मुख्य बातें

कई हफ्तों से कच्चा तेल लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे रहने से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के औसत दाम कम हुए हैं। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के ताजा आकड़ों के मुताबिक अब पेट्रोल का औसत रेट 140 रुपये के नीचे 139.17 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। वहीं, डीजल का औसत रेट भी 149.27 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है, 150 के मनोवैज्ञानिक लेवल से नीचे है।

पिछले हफ्ते पेट्रोल की औसत कीमत 142.48 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, डीजल का औसत भाव 152.77 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया था। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी देश में पेट्रोल-डीजल के 26 नवंबर के रेट जारी कर दीं। बता दें आज गुरुवार 26 नवंबर की सुबह ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल के आसापस ट्रेड कर रहा था। WTI भी 84 डॉलर के आसपास था।

भारत में क्या है पेट्रोल-डीजल का औसत रेट ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के ताजा आकड़ों के मुताबिक भारत में पेट्रोल का औसत रेट 108 और डीजल का 98.10 रुपये लीटर है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल लीबिया में 2.14 रुपये लीटर है। पहले यह 2.17 रुपये लीटर था। वहीं, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में बिकता है। यहां पेट्रोल 88.66 रुपये लीटर है। यहां मई 2026 के बाद रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल दुनिया में सबसे सस्ता डीजल की बात करें तो वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर है। यहां 1 लीटर डीजल 1 रुपये से भी कम में मिलता है। वेनेजुएला में महज 38 पैसा प्रति लीटर है। जबकि, भारत में सबसे सस्ता डीजल पोर्ट ब्लेयर में 84.56 रुपये है।

सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल अगर सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल की बात करें तो भारत में पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है। वहीं, दुनिया में सबसे महंगा डीजल हांगकांग में 441.63 रुपये लीटर है जो पिछले हफ्ते 445.82 रुपये लीटर थी। यहां पेट्रोल भी 413.54 रुपये से 410.75 रुपये लीटर पर आ गया है।

पेट्रोल-डीजल के दाम में इतना अंतर क्यों है? अमीर देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें ज्यादा होती हैं, जबकि कम आय वाले और कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों में ईंधन सस्ता मिलता है। हालांकि, अमेरिका इसका अपवाद है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद वहां पेट्रोल की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं।

कैसे तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अंतर की सबसे बड़ी वजह टैक्स और सरकारी सब्सिडी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम का असर सभी देशों पर पड़ता है, लेकिन सरकारें अपने हिसाब से ईंधन पर टैक्स लगाती हैं और सब्सिडी देती हैं। इसी वजह से अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

कच्चे तेल के दाम गिरने से भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट तुरंत कम क्यों नहीं होते वैसे तो भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट रोजाना जारी होते हैं, लेकिन बदलाव सरकार की हरी झंडी के बाद ही होते हैं। यह भी समझें कि आज अगर तेल 95 डॉलर के करीब है तो इसी रेट पर डिलीवरी तुरंत नहीं मिलेगी। इसकी डिलीवरी जनवरी 2027 में मिलेगी। आज जो तेल भारत में उतर रहा हो वह रेट अक्टूबर में तय हुआ होगा।