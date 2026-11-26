दुनियाभर में पेट्रोल का औसत रेट ₹140 और डीजल का ₹150 के नीचे, भारत में भी जारी हुए 26 नवंबर के दाम
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: पेट्रोल का औसत रेट 139.17 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है
- वहीं, डीजल का औसत रेट भी 149.27 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है
- भारत में पेट्रोल का औसत रेट 108 और डीजल का 98.10 रुपये लीटर है
कई हफ्तों से कच्चा तेल लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे रहने से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के औसत दाम कम हुए हैं। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के ताजा आकड़ों के मुताबिक अब पेट्रोल का औसत रेट 140 रुपये के नीचे 139.17 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। वहीं, डीजल का औसत रेट भी 149.27 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है, 150 के मनोवैज्ञानिक लेवल से नीचे है।
पिछले हफ्ते पेट्रोल की औसत कीमत 142.48 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, डीजल का औसत भाव 152.77 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया था। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी देश में पेट्रोल-डीजल के 26 नवंबर के रेट जारी कर दीं। बता दें आज गुरुवार 26 नवंबर की सुबह ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल के आसापस ट्रेड कर रहा था। WTI भी 84 डॉलर के आसपास था।
भारत में क्या है पेट्रोल-डीजल का औसत रेट
ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के ताजा आकड़ों के मुताबिक भारत में पेट्रोल का औसत रेट 108 और डीजल का 98.10 रुपये लीटर है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल लीबिया में 2.14 रुपये लीटर है। पहले यह 2.17 रुपये लीटर था। वहीं, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में बिकता है। यहां पेट्रोल 88.66 रुपये लीटर है। यहां मई 2026 के बाद रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल
दुनिया में सबसे सस्ता डीजल की बात करें तो वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर है। यहां 1 लीटर डीजल 1 रुपये से भी कम में मिलता है। वेनेजुएला में महज 38 पैसा प्रति लीटर है। जबकि, भारत में सबसे सस्ता डीजल पोर्ट ब्लेयर में 84.56 रुपये है।
सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल
अगर सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल की बात करें तो भारत में पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है। वहीं, दुनिया में सबसे महंगा डीजल हांगकांग में 441.63 रुपये लीटर है जो पिछले हफ्ते 445.82 रुपये लीटर थी। यहां पेट्रोल भी 413.54 रुपये से 410.75 रुपये लीटर पर आ गया है।
पेट्रोल-डीजल के दाम में इतना अंतर क्यों है?
अमीर देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें ज्यादा होती हैं, जबकि कम आय वाले और कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों में ईंधन सस्ता मिलता है। हालांकि, अमेरिका इसका अपवाद है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद वहां पेट्रोल की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं।
कैसे तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें
अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अंतर की सबसे बड़ी वजह टैक्स और सरकारी सब्सिडी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम का असर सभी देशों पर पड़ता है, लेकिन सरकारें अपने हिसाब से ईंधन पर टैक्स लगाती हैं और सब्सिडी देती हैं। इसी वजह से अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
कच्चे तेल के दाम गिरने से भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट तुरंत कम क्यों नहीं होते
वैसे तो भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट रोजाना जारी होते हैं, लेकिन बदलाव सरकार की हरी झंडी के बाद ही होते हैं। यह भी समझें कि आज अगर तेल 95 डॉलर के करीब है तो इसी रेट पर डिलीवरी तुरंत नहीं मिलेगी। इसकी डिलीवरी जनवरी 2027 में मिलेगी। आज जो तेल भारत में उतर रहा हो वह रेट अक्टूबर में तय हुआ होगा।
जब दाम 100 डॉलर के पार थे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बहुत घाटा उठाया और अब भी उठा रही हैं। कच्चे तेल के रेट अभी भी युद्ध के पहले वाले स्तर पर नहीं है। ऐसे में कंपनियां पहले अपना घाटा पूरा करेंगी। इसके बाद किसी बदलाव की उम्म्ीद की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें