विजय केडिया ने खरीदे हेलीकॉप्टर कंपनी के और शेयर, 11 दिन में 55% उछला शेयर का दाम

ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयर गुरुवार को 8% से अधिक उछलकर 208 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 11 दिन में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयरों में 55% से अधिक की तेजी आई है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के और शेयर खरीदे हैं।

प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 208 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 22 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले 11 दिन में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयरों में 55 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने भी मार्च 2026 तिमाही में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प पर अपना दांव बढ़ाया है। केडिया ने ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के और शेयर खरीदे हैं।

विजय केडिया के पास अब हेलीकॉप्टर कंपनी के 10.99 लाख शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प पर अपना दांव लगाया है। दिसंबर 2025 तिमाही में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प में केडिया की हिस्सेदारी 4.86 पर्सेंट थी, जो कि मार्च 2026 तिमाही में बढ़कर 7.86 पर्सेंट पहुंच गई है। विजय केडिया ने ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प में अपनी हिस्सेदारी 3 पर्सेंट बढ़ाई है। कंपनी में विजय केडिया की हिस्सेदारी की मौजूदा वैल्यू 20.6 करोड़ रुपये है। विजय केडिया के पास कंपनी के 10.99 लाख शेयर हैं। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा ट्रेडब्रेन्स की एक रिपोर्ट से लिया गया है। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 पर्सेंट है।

11 दिन में 55% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

हेलीकॉप्टर कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में पिछले कुछ दिन में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले 11 दिन में 55 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयर 30 मार्च 2026 को 132.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 अप्रैल 2026 को 208 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 284.05 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 130.30 रुपये है।