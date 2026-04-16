विजय केडिया ने खरीदे हेलीकॉप्टर कंपनी के और शेयर, 11 दिन में 55% उछला शेयर का दाम
ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयर गुरुवार को 8% से अधिक उछलकर 208 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 11 दिन में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयरों में 55% से अधिक की तेजी आई है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के और शेयर खरीदे हैं।
प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 208 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 22 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले 11 दिन में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयरों में 55 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने भी मार्च 2026 तिमाही में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प पर अपना दांव बढ़ाया है। केडिया ने ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के और शेयर खरीदे हैं।
विजय केडिया के पास अब हेलीकॉप्टर कंपनी के 10.99 लाख शेयर
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प पर अपना दांव लगाया है। दिसंबर 2025 तिमाही में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प में केडिया की हिस्सेदारी 4.86 पर्सेंट थी, जो कि मार्च 2026 तिमाही में बढ़कर 7.86 पर्सेंट पहुंच गई है। विजय केडिया ने ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प में अपनी हिस्सेदारी 3 पर्सेंट बढ़ाई है। कंपनी में विजय केडिया की हिस्सेदारी की मौजूदा वैल्यू 20.6 करोड़ रुपये है। विजय केडिया के पास कंपनी के 10.99 लाख शेयर हैं। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा ट्रेडब्रेन्स की एक रिपोर्ट से लिया गया है। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 पर्सेंट है।
11 दिन में 55% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
हेलीकॉप्टर कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में पिछले कुछ दिन में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले 11 दिन में 55 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयर 30 मार्च 2026 को 132.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 अप्रैल 2026 को 208 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 284.05 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 130.30 रुपये है।
पांच साल में 415% की तूफानी तेजी
ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में पिछले 5 साल में 415 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड के शेयर 16 अप्रैल 2021 को 39 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 अप्रैल 2026 को 208 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी के शेयरों में 265 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले तीन साल में ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के शेयरों में 270 पर्सेंट क उछाल देखने को मिला है। दो साल में कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।