नौकरी की मारामारी! नई जॉब की तलाश में 56,000 से ज्यादा टेक प्रोफेशनल्स, क्या देश में तेजी में बढ़ रही बेरोजगारी?
मुख्य बातें
- ग्लोबल टेक कंपनियों में लगातार हो रही छंटनी का असर अब भारत के रोजगार बाजार पर भी दिखाई देने लगा है
- रिपोर्ट के अनुसार 56,000 से अधिक भारतीय टेक प्रोफेशनल्स नई नौकरी की तलाश में हैं, जो पिछले एक महीने में चार गुना बढ़ोतरी दर्शाता है
- इससे आईटी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है
भारत के टेक सेक्टर में इन दिनों एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों तक जहां IT और टेक कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती कर रही थीं। वहीं, अब ग्लोबल लेवल पर छंटनी (Layoffs) की लहर ने रोजगार बाजार की तस्वीर बदल दी है। इसका असर भारत पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों से जुड़े 56,000 से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स एक्टिव रूप से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह संख्या केवल एक महीने के अंदर लगभग चार गुना बढ़ गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दरअसल, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से बढ़ता उपयोग, लागत कम करने की कोशिशें और कंपनियों की बदलती रणनीतियों के कारण कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या घटानी शुरू कर दी है। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में हुई छंटनी का सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियर, डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट और आईटी एक्सपर्ट इन कंपनियों में काम करते हैं।
नौकरी तलाशने वालों की अचानक बढ़ी संख्या ने भारतीय जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ा दिया है। पहले जहां एक पद के लिए सीमित संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते थे, वहीं अब अनुभवी और उच्च कौशल वाले हजारों प्रोफेशनल्स एक ही अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों के पास अब पहले से अधिक विकल्प मौजूद हैं और वे भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा सख्ती बरत सकती हैं।
हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि यह स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। भारत अभी भी दुनिया के सबसे बड़े टेक टैलेंट हब में से एक है। AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसे सेक्टर में मांग लगातार बनी हुई है। जिन उम्मीदवारों के पास इन एडवांस टेक्नोलॉजी का अनुभव और कौशल है, उनके लिए नए अवसरों की कमी नहीं है।
करियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा समय में नौकरी तलाश रहे लोगों को केवल पुराने अनुभव के भरोसे नहीं रहना चाहिए। नई तकनीकों को सीखना, प्रोफेशनल नेटवर्क मजबूत करना, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हासिल करना और अपने कौशल को अपडेट रखना बेहद जरूरी हो गया है। कई कंपनियां अब ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दे रही हैं, जो AI टूल्स और नई डिजिटल तकनीकों के साथ काम करने में सक्षम हों।
एक और दिलचस्प पहलू यह है कि बड़ी टेक कंपनियों से निकले कई अनुभवी प्रोफेशनल्स अब स्टार्टअप्स, फिनटेक कंपनियों और उभरते टेक सेक्टर की ओर रुख कर रहे हैं। इससे भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि उन्हें अब पहले से अधिक अनुभवी टैलेंट उपलब्ध हो रहा है।
वैश्विक टेक छंटनी ने भारत के रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही यह पेशेवरों को नई दिशा में सोचने और अपने कौशल को बेहतर बनाने का अवसर भी दे रही है। आने वाले समय में वही लोग सबसे आगे रहेंगे, जो बदलती तकनीक और बाजार की जरूरतों के अनुसार खुद को लगातार अपडेट करते रहेंगे।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।