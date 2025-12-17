पहले ही दिन पूरा भर गया यह IPO, प्राइस बैंड ₹78, चेक करें GMP
Global Ocean Logistics India IPO: मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग सेवाएं देने वाली कंपनी ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया का आईपीओ बुधवार, 17 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। यह IPO शुक्रवार, 19 दिसंबर तक खुला रहेगा। SME सेगमेंट में आए इस इश्यू की शुरुआत संतोषजनक रही और इस इश्यू को जमकर सब्सक्राइब किया गया। बता दें कि कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड ₹74 से ₹78 प्रति शेयर तय किया गया है।
पहले ही दिन पूरा भर गया IPO
ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया का आईपीओ को निवेशकों द्वारा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। पहले ही दिन यह इश्यू 1.37 गुना सब्सक्राइब हो गया। ग्रे मार्केट की बात करें तो इस IPO का GMP फिलहाल शून्य (Nil) चल रहा है। इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और फिलहाल किसी बड़े लिस्टिंग गेन का संकेत नहीं मिल रहा है। बता दें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम निवेशकों की उस अतिरिक्त कीमत को दिखाता है, जो वे इश्यू प्राइस से ऊपर देने को तैयार होते हैं। इस लिहाज से अभी निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं।
पूरी तरह फ्रेश इश्यू शामिल
₹30.41 करोड़ का यह SME IPO पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है, जिसमें 0.39 करोड़ नए शेयर जारी किए जा रहे हैं। इसका प्राइस बैंड ₹74 से ₹78 प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशकों को कम से कम 1600 शेयरों का एक लॉट लेना होगा और रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि करीब ₹2.49 लाख है, क्योंकि कम से कम दो लॉट के लिए आवेदन करना जरूरी है। IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी। कंपनी का अलॉटमेंट 22 दिसंबर को तय होने की उम्मीद है और शेयरों की लिस्टिंग 24 दिसंबर को हो सकती है। ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया देश के बड़े पोर्ट्स और 23 से ज्यादा राज्यों में काम करती है और शिपिंग, रोड-रेल, एयर कार्गो और कस्टम क्लियरेंस जैसी सेवाओं में मजबूत मौजूदगी रखती है।