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मंदी की आहट? माहौल बिगड़ने पर निवेशक क्या करें, चर्चित लेखक ने बता दिया

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • पर्सनल फाइनेंस की चर्चित किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को मंदी की आशंका है
  • कियोसाकी ने अपने फॉलोअर्स से मुश्किल समय के लिए तैयार रहने को कहा है
मंदी की आहट? माहौल बिगड़ने पर निवेशक क्या करें, चर्चित लेखक ने बता दिया

वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की आहट सुनाई दे रही है। पर्सनल फाइनेंस की चर्चित किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने जो कहा है, उससे चिंता और बढ़ जाती है। उन्होंने अपनी पुरानी भविष्यवाणी दोहराते हुए कहा है कि दुनिया इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावटों में से एक देख सकती है।

मुश्किल समय के लिए तैयार रहना होगा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कियोसाकी ने अपने फॉलोअर्स से मुश्किल समय के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी में हारने वाले और जीतने वाले, दोनों तरह के लोग होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उस स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। कियोसाकी के मुताबिक उन्होंने अपनी किताब 'रिच डैड्स प्रोफेसी' में सालों पहले ही ऐसी स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने दावा किया कि जिन पाठकों ने उस किताब की सलाह मानी, वे आज बेहतर स्थिति में हैं।

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कियोसाकी ने कहा कि निवेशकों के पास अपनी रणनीति बदलने का अब भी समय है। उनका मानना है कि हर आर्थिक संकट में बड़ी संख्या में लोग अपनी संपत्ति गंवा देते हैं लेकिन कुछ निवेशक ऐसे भी होते हैं जो सही रणनीति अपनाकर पहले से अधिक अमीर बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग नुकसान उठाने वालों की बजाय उन लोगों में शामिल हों जो संकट के दौरान अवसर तलाशते हैं।

क्या करें निवेशक?

हाल ही में कियोसाकी ने 2026-27 में ग्लोबल मार्केट क्रैश की आशंका जताई थी और कहा था कि यह मंदी ऐतिहासिक हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपनी हालिया पोस्ट में यह नहीं बताया कि निवेशकों को तुरंत क्या बदलाव करने चाहिए लेकिन लेखक ने आर्थिक अनिश्चितता के समय में सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी एसेट्स (संपत्ति) को अपने पास रखने की हमेशा वकालत की है।

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18 जुलाई को किए गए एक और ट्वीट में कियोसाकी ने सोने और चांदी को लेकर राय दोहराई है। उन्होंने मशहूर इन्वेस्टर जिम रोजर्स की इस बात का समर्थन किया कि ये दोनों कीमती धातुएं महंगी होने वली हैं। भले ही सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने वाला है लेकिन इस दौरान निवेशकों को कीमतों में अचानक गिरावट (करेक्शन) का भी सामना करना पड़ सकता है। कियोसाकी ने बताया कि हाल ही में दोनों धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी। कियोसाकी ने लिखा, “मैं अपने दोस्त जिम रोजर्स की बात से सहमत हूं। इस हालिया गिरावट या 'क्रैश' के दौरान मैंने और सोना और चांदी खरीदा।”

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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