एशिया से अमेरिका तक...मुनाफावसूली मोड में आए निवेशक, 500 अरब डॉलर स्वाहा
संक्षेप: वैश्विक स्तर के ज्यादातर देश में निवेशक बिकवाली मोड में नजर आए। इसमें दक्षिण कोरिया का शेयर मार्केट भी शामिल है। दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी प्रमुख सूचकांकों में अब तक का सबसे बड़ा गेनर रहा है लेकिन बुधवार को यह 6% से अधिक टूट गया।
वैश्विक सेमीकंडक्टर शेयरों में भारी बिकवाली की वजह से अमेरिका के वॉल स्ट्रीट और एशिया भर में करीब 500 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण की गिरावट आ गई। एक्सपर्ट का कहना है कि ये हालात हाई वैल्युएशन से जुड़ी चिंताओं की वजह से बने हैं। वैश्विक स्तर के ज्यादातर देश में निवेशक बिकवाली मोड में नजर आए। इसमें दक्षिण कोरिया का शेयर मार्केट भी शामिल है। वैसे तो दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी प्रमुख सूचकांकों में अब तक का सबसे बड़ा गेनर रहा है लेकिन बुधवार को यह 6% से अधिक टूट गया। दक्षिण कोरिया की दो दिग्गज चिप कंपनियों सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स ने इस गिरावट में अहम भूमिका निभाई। बता दें कि 2025 की शुरुआत से अब तक सैमसंग के शेयरों में करीब 80% और एसके हाइनिक्स में 200% से अधिक की तेजी दर्ज की जा चुकी है।
एडवांटेस्ट कॉर्प में 10% से ज्यादा की गिरावट
इसी तरह, जापान में एडवांटेस्ट कॉर्प में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस वजह से निक्केई 225 सूचकांक के प्रदर्शन पर असर पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता कंपनी TSMC में भी 3% से ज्यादा की गिरावट आई। इन शेयरों में बिकवाली के दबाव और मंगलवार को फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में हुई गिरावट ने संयुक्त बाजार पूंजीकरण का लगभग आधा ट्रिलियन डॉलर का सफाया कर दिया है।
क्या है वजह
विश्लेषकों का कहना है कि एआई बूम की वजह से वॉल स्ट्रीट और एशियाई बाजारों के कई बेंचमार्क इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि, ऊंचे मूल्यांकन और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों की आशंका ने निवेशकों को अलर्ट मोड में ला दिया है। हालिया गिरावट को कई विशेषज्ञ एक स्वाभाविक करेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि बाजार कई महीनों से हाई वैल्युएशन में ट्रेड कर रहा था। पेपरस्टोन ग्रुप के रिसर्च हेड क्रिस वेस्टन ने कहा कि यह बिकवाली और भी बढ़ सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यहां खरीदारी करने के ज्यादा कारण नहीं हैं। एबरडीन इन्वेस्टमेंट्स के फंड मैनेजर शिन-याओ एनजी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक जरूरी और कुछ हद तक स्वस्थ सुधार है। यह एक एआई बुलबुला है, जो अभी फूटने की स्थिति में नहीं है लेकिन अगर इनमें से कुछ एआई स्टॉक्स के शेयर मूल्य इसी तरह बढ़ते रहे, तो इसे अंतिम चरण में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।