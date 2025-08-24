एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो, बाबू”, वायरल वीडियो पर आया विजय केडिया का कमेंट

बीते दिनों GKB Ophthalmics की एनुअल जनरल मीटिंग एक बॉलीवुड ड्रामा जैसा हो गया। एक निवेशक जिसके पास 80 रुपये की कीमत का शेयर था। वह GKB Ophthalmics के डायरेक्टर पर गुस्सा हो गया।

बीते दिनों GKB Ophthalmics की एनुअल जनरल मीटिंग एक बॉलीवुड ड्रामा जैसा हो गया। एक निवेशक जिसके पास 80 रुपये की कीमत का शेयर था। वह GKB Ophthalmics के डायरेक्टर पर फट गया। इस मीटिंग का वीडियो वायरल हो गया। जिसके निवेशक ने बोर्ड और कंपनी की लीडरशिप को जमकर खरी-खोटी सुनाई। निवेशक अभिषेक कालरा ने कंपनी की लीडरशिप पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कंपनी का संचालन ठीक से नहीं कर सकते। अभिषेक यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि आपकी शवयात्रा में 10 शेयरहोल्डर्स भी नहीं आएंगे। इस पूरे वायरल वीडियो पर अब दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कॉरपोरेट्स बोर्ड को एक छोटे निवेशक कम ना समझने की हिदायत दी है।

क्या कुछ लिखा है विजय केडिया ने? दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, “मैं इन शब्दों की निंदा करता हूं। लेकिन मैसेज स्पष्ट है। शेयरधारकों के पैसे का सम्मान किया जाना चाहिए। मोटा वेतन पाने वाले अक्षम मैनेजमेंट को यह नहीं भूलना चाहिए कि अब समय बदल गया है। भारत के 13 करोड़ निवेशकों का अपनी बात कहने का अपना तरीका है। अब समय आ गया है..... एक चुटकी शेयर की कीमत जान लो, बाबू”

GKB Ophthalmics की एनुअल जनरल मीटिंग का वीडियो वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग एक चुटकी शेयर नाम से लगातार कमेंट शेयर कर रहे हैं। बता दें, GKB Ophthalmics के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल के दौरान 32.27 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 18.38 प्रतिशत टूट चुका है। बीते 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, बीते 3 महीने के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10.50 प्रतिशत की तेजी आई है।