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gis ofs price: सरकार बेच रही PSU कंपनी में कुछ हिस्सा, शेयर धड़ाम, 6% से अधिक टूटा दाम

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • gis ofs price: सरकार की तरफ से जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर बेचे जा रहे हैं
  • कंपनी के शेयरों का दाम आज 6% से अधिक लुढ़क गया
gis ofs price: सरकार बेच रही PSU कंपनी में कुछ हिस्सा, शेयर धड़ाम, 6% से अधिक टूटा दाम

gis ofs price: सरकार जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (general insurance corporation of India) में पांच प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच रही है। इस खबर के सामने आने के बाद कंपनी के शेयरों में आज मंगलवार को स्टॉक लुढ़क गया। बीएसई में जीआईसी (general insurance share price today) का शेयर 370.40 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 363.40 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बता दें, सरकार ने हिस्सेदारी बेचने के लिए 352 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य तय किया है।

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रिटेल निवेशक कल लगा पाएंगे दांव (general insurance share)

दो दिन की बिक्री पेशकश (ओएफएस) इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए मंगलवार को और खुदरा निवेशकों के लिए बुधवार को खुलेगी। 352 प्रति शेयर के न्यूनतम कीमत पर 8.77 करोड़ रुपये से ज्यादा शेयरों की बिक्री से सरकारी खजाने को लगभग 3,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

सरकार जीआईसी में दो प्रतिशत इक्विटी बेचेगी, साथ ही ग्रीन शू विकल्प के तहत अतिरिक्त तीन प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणिश चावला ने 'एक्स' पर यह जानकारी दी। बता दें, सरकार चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में हिस्सेदारी बेचकर पहले ही 13,389 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। इस बार के बजट स्पीच में केंद्रीय वित्त मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि फाइनेंशियल ईयर में कुल 80,000 करोड़ रुपये डिसइनवेस्टमेंट से जुटाए जाएंगे।

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कंपनी के शेयरों का ओवर-आल प्रदर्शन कैसा?

बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 3.58 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल में स्टॉक की कीमतों में 5.88 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 52 वीक हाई 418 रुपये और 52 वीक लो लेवल 351 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 63851 करोड़ रुपये का है।

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दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7.54 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी तीन साल में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों ने पोजीशनल निवेशकों को 91 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल में इस पीएसयू का शेयर 81 प्रतिशत बढ़ा है। जो सेंसेक्स इंडेक्स की तुलना में अधिक है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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