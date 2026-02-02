31वीं बार डिविडेंड दे रही है कंपनी, इस बार होगा 1 शेयर पर ₹180 का फायदा, रिकॉर्ड डेट परसों

संक्षेप: Dividend Stock: भारी भरकम डिविडेंड देने वाली कंपनियों में Gillette India Ltd का भी नाम आता है। कंपनी इस बार एक शेयर पर 180 रुपये का डिविडेंड दे रही है। इस डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय किया है वो इसी हफ्ते है। बता दें, कंपनी 31वीं बार निवेशकों को डिविडेंड देने जा रही है।

मिलेंगे 1 शेयर पर 120 रुपये का डिविडेंड स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में Gillette India Ltd ने बताया है कि 1 शेयर पर 120 रुपये का अंतरिम डिविडेंड और 60 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 4 फरवरी 2025, दिन बुधवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, कंपनी के इतिहास में यह दूसरी बार है जब इतना भारी भरकम डिविडेंड दिया जा रहा है। इससे पहले 2017 में Gillette India Ltd ने निवेशकों को एक शेयर पर 154 रुपये का डिविडेंड दिया था।

इससे पहले कंपनी अगस्त 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 47 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, कंपनी ने पहली बार निवेशकों को 2001 में एक शेयर पर 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? पिछले एक हफ्ते में Gillette India Ltd को लेकर काफी चर्चा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस दौरान 9.30 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक करीब 1 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। आज सोमवार को कंपनी के शेयरों में प्री ओपनिंग सेशन के दौरान एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

दो साल में Gillette India Ltd के शेयरों का भाव 32 प्रतिशत और तीन साल में 78 प्रतिशत चढ़ा है।