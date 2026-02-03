Hindustan Hindi News
टैरिफ कटौती के दिखने लगे रुझान, GIFT Nifty में 800 अंक की तेजी, 3% की उछाल के साथ खुल सकता है घरेलू शेयर बाजार

संक्षेप:

Feb 03, 2026 06:30 am IST
India US Trade deal: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को 3 प्रतिशत की तेजी के साथ खुल सकता है। गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) से फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं। इसके पीछे की वजह ट्रंप की टैरिफ (teriffs) कटौती है। मौजूदा समय में भारत पर अमेरिका ने 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया। जिसे अब इंडिया-यूएस ट्रेड डील के फाइनल होने जाने के बाद घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। बता दें, रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप प्रशासन ने भारत में 25 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था।

GIFT Nifty नें 800 अंक या फिर 3 प्रतिशत की तेजी है। अगर यही ट्रेंड घरेलू शेयर बाजार में दिखा तब की स्थिति में बजट-डे के लो लेवल से स्टॉक मार्केट 1000 अंक चढ़ सकता है। बता दें, गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिलते हैं घरेलू शेयर बाजार में लगभग वैसा ही ट्रेंड रहता है।

दूर हुआ शेयर बाजार का सिरदर्द

इंडिया-यूएस ट्रेड डील फाइनल होने की वजह से भारतीय शेयर बाजार का एक बड़ा सिरदर्द दूर हो गया। पिछले महीने निफ्टी 1000 अंक टूट गया था। वहीं, FIIs के मोर्चे पर 4 बिलियन डॉलर की बिकवाली हुई थी। बता दें, उम्मीद की जा रही थी। कि यह डील बीते वर्ष सिंतबर में ही हो जाएगी। लेकिन इसमें देरी हुई। जिसने घरेलू शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर बुरा असर डाला है।

दोगुना हो जाएगी शेयर बाजार की स्पीड?

एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को कह रहे थे कि यूएस ट्रेड डील अगर फाइनल होने की तरह आगे बढ़ता है तो वह घरेलू शेयर बाजार के लिए अच्छा होगा। बता दें, बजट 2026 के पेश किए जाने के बाद सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। अब ऐसे में ट्रेड डील का फाइनल हो जाना स्टॉक मार्केट की स्पीड को दोगुना कर सकता है।

टेक्साइल से लेकर ऑटो तक, फार्मा से लेकर आईटी तक इस कई सेक्टर्स को इस ट्रेड डील का इंतजार था। ऐसे में आज मंगलवार को सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों मे उछाल संभव है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। लाइव हिंदुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
