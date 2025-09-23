get 8 liters of petrol for the price of 1 bottle of water top 10 countries selling the cheapest petrol यहां मिल रहा 1 बोतल पानी की कीमत में 8 लीटर पेट्रोल, ये हैं सस्ता बेचने वाले टॉप-10 देश, Business Hindi News - Hindustan
Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 07:24 AM
Petrol Price: दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले देशों की सूची में बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। इन देशों में पेट्रोल की कीमत भारतीय नजरिए से न सिर्फ बहुत कम है, बल्कि कई में तो पेट्रोल की कीमत भारत में बिकने वाले एक बोतल पानी से भी सस्ती है। बता दें भारत में एक लीटर पानी की बोतल करीब 20 रुपये में बिकती है और इतने रुपये में लीबिया में करीब 8 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा।

ईरान अब नहीं रहा दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाला देश

लीबिया अब दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाला देश बन गया है, जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र लगभग 2.43 रुपये है। इसने पिछले लंबे समय से इस स्थान पर काबिज ईरान (लगभग 2.51 रुपये/लीटर) को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है। यह जानकारी ग्लोबलपेट्रोलप्राइसेज डॉट कॉम के 15 सितंबर, 2025 के आंकड़ों पर आधारित है।

दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले टॉप-10 देश

देश और पेट्रोल की अनुमानित कीमत (₹)

1. लीबिया ₹2.43

2. ईरान ₹2.51

3. वेनेजुएला ₹3.07

4. अंगोला ₹28.75

5. कुवैत ₹30.26

6. अल्जीरिया ₹31.26

7. मिस्र ₹34.73

8. तुर्कमेनिस्तान ₹37.62

9. कजाकिस्तान ₹39.73

10. मलेशिया ₹42.84

भारत में करीब 41 गुना अधिक महंगा है पेट्रोल

भारत में पेट्रोल की औसत कीमत लगभग 101 रुपये प्रति लीटर (लगभग $1.154) है। इस लिहाज से भारत में पेट्रोल लीबिया के मुकाबले लगभग 41 गुना अधिक महंगा है। देश के भीतर ही कीमतों में विविधता है; उदाहरण के लिए, दिल्ली में कीमत ₹94.77 है, जबकि हैदराबाद जैसे शहरों में यह ₹107.46 तक है।

कीमतों में इतने बड़े अंतर के मुख्य कारण

तेल भंडार और सब्सिडी

लीबिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के पास विशाल तेल भंडार हैं और वे अपने नागरिकों को भारी सब्सिडी पर पेट्रोल उपलब्ध कराते हैं।

टैक्स का प्रभाव

भारत जैसे देशों में पेट्रोल की रिटेल कीमत का एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स (एक्साइज ड्यूटी और VAT) होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत का लगभग 55% हिस्सा टैक्स का होता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत का सीधा असर यहां की कीमतों पर पड़ता है।

