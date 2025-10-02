₹2400 से टूटकर ₹41 पर आ गया शेयर, अब ठप पड़ा है कारोबार, संकट में कंपनी

Gensol Engineering Ltd: जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयरों की फिलहाल ट्रेडिंग बंद है। इसमें अंतिम बार 29 सितंबर को कारोबार हुआ था। उस दिन इसमें 5 पर्सेंट का लोअर सर्किट लगा था और यह 41.05 रुपये पर आ गया था। बता दें कि संकट से गुजर रही कंपनी के शेयर इस साल अब तक 95% तक टूट गया है। इस दौरान इसकी कीमत 772 रुपये से गिरकर वर्तमान प्राइस तक आ गई है। बता दें कि कंपनी के शेयर पिछले छह महीने में 75% तक टूट गए हैं। अक्टूबर 2023 में कंपनी के शेयर 2400 रुपये के भाव पर थे। यानी तब से अब तक यह शेयर 99 पर्सेंट तक टूट गया है।

क्या है डिटेल

बता दें कि कंपनी के शेयर में गिरावट के पीछे कई कारक रहे हैं। जैसे कि नियामक जांच, निदेशकों का इस्तीफा, बढ़े हुए ऋण का बोझ और अन्य वित्तीय अनिश्चितताएं। एक तरफ कंपनी ने सोलर EPC (Engineering, Procurement, Construction) प्रोजेक्ट्स से दिन-प्रतिदिन की समय की सबसे ज्यादा रैवेन्‍यू (FY24 में ₹960 करोड़, जो FY23 से 141% अधिक था) दर्ज की है। दूसरी तरफ उसे कई बड़े आरोपों का सामना करना पड़ रहा। हाल ही में SEBI ने प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पूनीत सिंह जग्गी को फंड डायवर्जन और गवर्नेंस खामियों के लिए सेकीयोरिटीज मार्केट्स में भाग लेने से रोका है और उनके निदेशक पदों पर बने रहना भी निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, संस्थागत फाइनेंस एजेंसियां जैसे IREDA ने कंपनी के खिलाफ दिवाज्य ऋण के कारण दिवालियापन कार्यवाही तक शुरू कर दी है। कुल मिलाकर, जेनसोल की शुरुआत से लेकर तेज़ी से विकास की कहानी तो रही है, लेकिन अभी कंपनी के लिए “विश्वास पुनर्स्थापन” और कानूनी, वित्तीय ढांचे में सुधार करना जरूरी नजर आता है।