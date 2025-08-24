Gensol Engineering Ltd share down huge from 2400 to 39 rupees do you have ₹2400 से टूटकर ₹39 पर आ गया यह शेयर, अब सप्ताहभर से बंद है ट्रेडिंग, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
कंपनी के शेयरों में अंतिम ट्रेडिंग कीमत 39.84 रुपये है। इसमें 18 अगस्त को ट्रेडिंग देखी गई थी। इसके बाद से कारोबार बंद है। बता दें कि इस साल अब तक यह शेयर 95% तक टूट गया है। इस दौरान इसकी कीमत 772 रुपये से वर्तमान प्राइस तक आ गई है। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 08:07 PM
₹2400 से टूटकर ₹39 पर आ गया यह शेयर, अब सप्ताहभर से बंद है ट्रेडिंग, आपका है दांव?

Gensol Engineering Ltd share: जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर इस साल लगातार फोकस में रहे। कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग अभी बंद है। बीएसई पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी के शेयरों में अंतिम ट्रेडिंग कीमत 39.84 रुपये है। इसमें 18 अगस्त को ट्रेडिंग देखी गई थी। इसके बाद से कारोबार बंद है। बता दें कि इस साल अब तक यह शेयर 95% तक टूट गया है। इस दौरान इसकी कीमत 772 रुपये से वर्तमान प्राइस तक आ गई है। बता दें कि कंपनी के शेयर अक्टूबर, 2023 में 2400 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे।

कंपनी का कारोबार

जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, जो खासकर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) सेवाएँ प्रदान करती है। कंपनी बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट्स की डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट करती है। इसके अलावा, जेनसोल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट में भी कदम बढ़ा रही है और EV मैन्युफैक्चरिंग तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गतिविधियों में निवेश कर रही है।

शेयरों में गिरावट की वजह

इस तेज गिरावट का मुख्य कारण केवल मार्केट ट्रेंड नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय दिक्कतें हैं। अप्रैल 2025 में SEBI (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) ने जेनसोल के संस्थापकों को कंपनी में प्रमुख पद संभालने और सिक्योरिटीज़ मार्केट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। यह कार्रवाई EV कर्ज (लगभग ₹978 करोड़) के संदर्भ में हुई, जो कंपनी के फंड्स से संबंधित विवादों के कारण थी।

