₹2400 से टूटकर ₹39 पर आ गया यह शेयर, अब सप्ताहभर से बंद है ट्रेडिंग, आपका है दांव?

Gensol Engineering Ltd share: जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर इस साल लगातार फोकस में रहे। कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग अभी बंद है। बीएसई पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी के शेयरों में अंतिम ट्रेडिंग कीमत 39.84 रुपये है। इसमें 18 अगस्त को ट्रेडिंग देखी गई थी। इसके बाद से कारोबार बंद है। बता दें कि इस साल अब तक यह शेयर 95% तक टूट गया है। इस दौरान इसकी कीमत 772 रुपये से वर्तमान प्राइस तक आ गई है। बता दें कि कंपनी के शेयर अक्टूबर, 2023 में 2400 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे।

कंपनी का कारोबार जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, जो खासकर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) सेवाएँ प्रदान करती है। कंपनी बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट्स की डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट करती है। इसके अलावा, जेनसोल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट में भी कदम बढ़ा रही है और EV मैन्युफैक्चरिंग तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गतिविधियों में निवेश कर रही है।