41 साल पुरानी कंपनी का आ रहा IPO, सेबी की हरी झंडी का है इंतजार

पावरिका का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लॉन्च होने वाला है। इसके लिए कंपनी ने 8 अगस्त को सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं। बता दें कि यह कंपनी करीब 41 साल पुरानी है। इस कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 06:13 PM
Generator Solutions IPO: डीजल जनरेटर सेट की एक्सपर्ट कंपनी- पावरिका का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लॉन्च होने वाला है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 1400 करोड़ रुपये तक फंड जुटाने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी ने 8 अगस्त को सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं। बता दें कि यह कंपनी करीब 41 साल पुरानी है। इस कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी।

आईपीओ की डिटेल

इस आईपीओ में 700 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं, 700 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) होगी। प्रमोटर - नरेश ओबेरॉय फैमिली ट्रस्ट और कबीर एंड किमाया फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट इस बिक्री पेशकश में अपने शेयर बेचेंगे। कंपनी प्री-आईपीओ दौर में 140 करोड़ रुपये तक की फंड जुटाने पर भी विचार कर सकती है।

41 साल पुरानी है कंपनी

साल 1984 में वजूद में आई यह कंपनी नए इश्यू से प्राप्त 525 करोड़ रुपये का उपयोग आंशिक ऋण चुकाने और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। कंपनी ने 8 अगस्त को दायर अपने डीआरएचपी में कहा कि जुलाई 2025 तक, बैंकों से हमारा कुल बकाया ऋण 1,012.60 करोड़ रुपये है। पावरिका आईपीओ के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।

कंपनी के कारोबार के बारे में

पावरिका के जनरेटर सेट व्यवसाय में कमिंस इंजन द्वारा संचालित डीजी सेट, हुंडई के सहयोग से एमएसएलजी (मध्यम गति वाले बड़े जनरेटर) और कुछ संबद्ध व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं। इनका कुल व्यवसाय में 85 प्रतिशत और शेष 15 प्रतिशत विंड एनर्जी व्यवसाय का योगदान है। कंपनी गुजरात में 11 पवन ऊर्जा परियोजनाओं का स्वामित्व और संचालन करती है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 279.55 मेगावाट है।

वित्तीय मोर्चे पर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 26.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 166.8 करोड़ रुपये का लाभ और पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,653.3 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है।

