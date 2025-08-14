generative ai will enhance the picture of Indian banking will provide loans to non banking population जेनरेटिव AI से बढ़ेगी भारतीय बैंकिंग की तस्वीर, नॉन-बैंकिंग आबादी तक पहुंचाएगी लोन, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़generative ai will enhance the picture of Indian banking will provide loans to non banking population

जेनरेटिव AI से बढ़ेगी भारतीय बैंकिंग की तस्वीर, नॉन-बैंकिंग आबादी तक पहुंचाएगी लोन

RBI Report: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक ताजा रिपोर्ट ने बताया है कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारत में बैंकिंग कार्यों की दक्षता में 46% तक का सुधार ला सकती है। AI पारंपरिक बैंकिंग से वंचित लोगों तक भी कर्ज पहुंचाएगी

Drigraj Madheshia एएनआईThu, 14 Aug 2025 10:01 AM
share Share
Follow Us on
जेनरेटिव AI से बढ़ेगी भारतीय बैंकिंग की तस्वीर, नॉन-बैंकिंग आबादी तक पहुंचाएगी लोन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक ताजा रिपोर्ट ने बताया है कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारत में बैंकिंग कार्यों की दक्षता में 46% तक का सुधार ला सकती है। आरबीआई ने कहा कि AI बैंकों को ग्राहकों की आदतों को बेहतर समझने, सेवाओं को व्यक्तिगत बनाने और कामकाज को तेज करने में मदद करेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के वित्तीय संस्थान ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और नए उत्पाद बनाने के लिए तेजी से AI अपना रहे हैं। खासकर जेनरेटिव AI, ग्राहकों के व्यवहार का विश्लेषण करके जोखिम कम करने और लागत नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगी।

किसे मिलेगा फायदा

सबसे रोचक बात यह है कि AI पारंपरिक बैंकिंग से वंचित लोगों तक भी कर्ज पहुंचाएगी। बिजली बिल भुगतान, मोबाइल उपयोग, GST रिटर्न या ऑनलाइन खरीदारी जैसे गैर-पारंपरिक डेटा के आधार पर AI, उन लोगों की क्रेडिट योग्यता आंक सकेगी जिनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है।

अब ग्राहकों के सवालों का तुरंत जवाब दे रहा AI चैटबॉट्स

इसके अलावा, AI चैटबॉट्स अब ग्राहकों के सवालों का तुरंत जवाब देकर सेवा में सुधार कर रहे हैं, जिससे बैंक कर्मचारी जटिल मामलों पर ध्यान दे पा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाओं में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।

जेनरेटिव AI बाजार होगा 1.02 लाख करोड़ रुपये के पार

रिपोर्ट के अनुमानों के मुताबिक, जेनरेटिव AI सेक्टर अगले दशक में तेजी से फैलेगा और 2033 तक इसका बाजार 1.02 लाख करोड़ रुपये (12 अरब डॉलर) को पार कर जाएगा। आरबीआई का मानना है कि सही इस्तेमाल से AI भारत की बैंकिंग को अधिक कुशल, समावेशी और ग्राहक-हितैषी बनाएगी।

Artificial Intelligence Reserve Bank Of India Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।