गीता गोपीनाथ की एनालिसिस: अमेरिकी टैरिफ चरम पर, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत

संक्षेप: Indian Eeconomy: आईएमएफ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकीं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने बुधवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का अपना पूर्वानुमान बढ़ाकर लगभग 7% कर सकता है।

आईएमएफ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकीं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने बुधवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का अपना पूर्वानुमान बढ़ाकर लगभग 7% कर सकता है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में आईएमएफ ने भारत की 2025 की वृद्धि दर 6.6% कर दी थी, लेकिन यह दूसरी तिमाही के आंकड़े आने से पहले किया गया था। जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर के बाद कई बहुपक्षीय एजेंसियों, ब्रोकर्स और अर्थशास्त्रियों ने भारत की 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमानों को संशोधित किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दुनिया ने टैरिफ के बावजूद लचीलापन दिखाया टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक गोपीनाथ ने कहा कि टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया ने काफी लचीलापन दिखाया है। उनके अनुसार, विभिन्न कारणों से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, एआई ने वैश्विक स्तर पर टैरिफ के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है और इस पर खर्च ने हर जगह विकास को समर्थन दिया है।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च स्तर के टैरिफ दुनिया के लिए समस्या नहीं हैं, ऐसा सबक नहीं लिया जाना चाहिए। ये टैरिफ महत्वपूर्ण परिणाम लाते हैं और आने वाले कुछ वर्षों में हम वर्तमान भू-आर्थिक माहौल के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव देखते रहेंगे।

अमेरिका के लिए टैरिफ चरम पर या उसके करीब गोपीनाथ का मानना है कि कई कारणों से अमेरिका में टैरिफ अपने चरम स्तर से गुजर चुके हैं या उसके करीब हैं। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2026 अमेरिका में मध्यावधि चुनाव का वर्ष है और उन्हें नहीं लगता कि कोई भी चुनाव से पहले बहुत अधिक अनिश्चितता चाहेगा।