5 साल में 1299% का रिटर्न, 2 टुकड़ों में बंट जाएगा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट तय
Multibagger Stock: आज सोमवार को Gautam Exim Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को टुकड़ों में बांटा जाएगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान हो गया है।
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Gautam Exim Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। आज सोमवार को कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है। कंपनी के शेयरों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। आइए डीटेल्स में जान लेते हैं टुकड़ों में बंटने जा रहे इस स्टॉक के विषय में
किस दिन है रिकॉर्ड डेट? (Gautam Exim Ltd stock split news)
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को दो टुकड़ों में बंट जाएगा। इस स्टॉक के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी ने 22 मई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय कर दिया गया है। इस दिन कंपनी के शेयर दो हिस्सों में बंट जाएंगे।
दो बार कंपनी ने दिया है डिविडेंड (Gautam Exim Ltd dividend stock)
बीएसई में कंपनी के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए हैं। पहली बार कंपनी ने 2018 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड बांटा था। दूसरी बार कंपनी ने 2019 में डिविडेंड दिया था। तब भी कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Gautam Exim Ltd share performance)
आज सोमवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 2.22 प्रतिशत की गिरावट के बाद 311.15 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान के कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में इस स्टॉक का दाम 160 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी वजह से मल्टीबैगर स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है।
5 साल में 1299% उछला शेयर (Gautam Exim Ltd Share return)
दो साल में Gautam Exim Ltd के शेयरों का भाव 389 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 3साल में यह स्टॉक 299 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1241 प्रतिशत का फायदा हुआ है।
किसके पास कितना हिस्सा?
कंपनी की सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग्स के अनुसार प्रमोटर्स के पास 72.92 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 27.08 प्रतिशत हिस्सा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लाइव हिन्दुस्तान शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।