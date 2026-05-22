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5 साल में 1262% का रिटर्न, 2 टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक, रिकॉर्ड डेट आज

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gautam Exim Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। आज इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। 

5 साल में 1262% का रिटर्न, 2 टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक, रिकॉर्ड डेट आज

Stock Split News: आज शुक्रवार को स्टॉक मार्केट में गौतम एग्जिम लिमिटेड (Gautam Exim Ltd) के शेयर एक्स-स्प्लिट ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने इसकी जानकारी शेयर बाजारों को पहले ही दे दी थी। स्टॉक का प्रदर्शन पिछले एक साल में काफी शानदार रहा है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...

दो टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक

Gautam Exim Ltd ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। बता दें, Gautam Exim Ltd ने पहले ही आज की तारीख यानी 22 मई को रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया था।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

गुरुवार को इस कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में मार्केट क्लोजिंग के वक्त पर 2.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 315.45 रुपये के स्तर पर था। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9.2 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, 3 महीने में यह स्टॉक 13 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, एक साल में Gautam Exim Ltd के शेयरों का भाव 144 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। यानी पोजीशनल निवेशकों का पैसा इस दौरान दोगुना से अधिक हो चुका है।

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10 साल में स्टॉक 495% का रिटर्न

Trendlyne के डाटा के अनुसार तीन साल में Gautam Exim Ltd के शेयरों की कीमतों में 304 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 1262 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 सालों से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 495 प्रतिशत का रिटर्न मिल चुका है। इस दौरान निफ्टी50 इंडेक्स में 205 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

दो बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी

कंपनी शेयर बाजार में दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है। कंपनी ने पहली बार 2018 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। दूसरी बार कंपनी 2019 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड मिला था।

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सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग्स के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.92 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 27.08 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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