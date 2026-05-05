2 टुकड़ों में शेयरों का बंटवारा, मिलेंगे 1 पर 3 शेयर बोनस, आपके पोर्टफोलियो में है मल्टीबैगर स्टॉक?
Gautam Exim Limited ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा भी 2 हिस्सों में होने जा रहा है। इस स्टॉक ने 1 साल में निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है।
Multibagger Stock: निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी गौतम लक्ष्मी लिमिटेड (Gautam Exim Limited) ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा जहां हो हिस्सों में होगा। तो वहीं, 1 पर 3 शेयर बोनस भी मिलेंगे। आइए डीटेल्स में जानते हैं कंपनी के इस ऐलान के विषय में ...
2 टुकड़ों में बंट गया स्टॉक (Stock Split news updates)
मल्टीबैगर स्टॉक ने दी स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को दो टुकड़ों में बांटा गया है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गया है।
मिलेंगे 1 पर 3 शेयर फ्री (bonus share updates)
कंपनी ने पहली बार बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Gautam Exim Limited share performance)
सोमवार को Gautam Exim Limited के शेयर 0.26 प्रतिशत की गिरावट के बाद 322.50 रुपये के स्तर पर बंद था। बीते दो हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 1 साल में इस स्टॉक का भाव 180 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 369.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 111.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 99.36 करोड़ रुपये का है।
दो साल में Gautam Exim Limited के शेयरों में 407 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में यह स्टॉक 313 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों में 1290 प्रतिशत की तेजी आई है।
कंपनी ने दिया दो बार डिविडेंड (dividend updates)
इस कंपनी ने 2018 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2019 में कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.92 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 28.08 प्रतिशत हिस्सा सितंबर 2025 की तिमाही तक था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।