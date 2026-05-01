गौतम अडानी ने कर्मचारियों को भेजा मेल, ग्रुप में बड़े बदलाव का प्लान

Adani Group का बड़ा रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान है। गौतम अडानी ने कर्मचारियों को मेल के जरिए नया 3-लेयर स्ट्रक्चर लागू किया है। इसे फैसले तेज होंगे। 100 अरब डॉलर का निवेश और ग्रोथ प्लान पर भी फोकस।

अडानी ग्रुप ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटजी को तेज करने के लिए बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव का ऐलान किया है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में बताया कि अब कंपनी का ऑपरेटिंग मॉडल पूरी तरह बदला जाएगा, जिससे फैसले लेने की प्रक्रिया तेज हो सके।

3 लेयर नया स्ट्रक्चर: कम लोग, तेज फैसले ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक अडानी ग्रुप अब थ्री-लेयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लागू करेगा। इसका मकसद है कि फैसले लेने में लगने वाला समय दिनों से घटाकर घंटों में लाया जाए। नए सिस्टम में लीडर्स को प्रोजेक्ट साइट्स के और करीब रखा जाएगा, जिससे ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम हो सके और जवाबदेही भी बढ़े।

फोकस: लिक्विडिटी और कैपिटल एक्सेस ग्रुप ने साफ किया है कि आने वाले समय में उसकी प्राथमिकता कैश फ्लो, लिक्विडिटी और पूंजी जुटाने की क्षमता पर होगी। कंपनी पहले ही घरेलू बाजार से करीब 2 अरब डॉलर जुटा चुकी है और अगले तीन साल में इसे 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने की योजना है।

100 अरब डॉलर का निवेश प्लान अडानी ग्रुप ने अपने कैपेक्स प्लान को भी तेज कर दिया है। अब कंपनी अगले 5-6 साल में करीब 100 अरब डॉलर निवेश करने की तैयारी में है, जो पहले 10 साल में करने की योजना थी। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और कंज्यूमर सेक्टर में विस्तार के लिए किया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट ग्रुप अपने बड़े प्रोजेक्ट साइट्स पर 50,000 कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की योजना पर काम कर रहा है। गुजरात के मुंद्रा में 175 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में करीब ₹5,000 करोड़ की लागत से टाउनशिप बनाई जा रही है।

क्या है इस बदलाव का मतलब विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम ऐसे समय आया है जब भारत में निवेश की रफ्तार तेज है और बड़े कॉरपोरेट्स के बीच कंपटीशन बढ़ रही है। अडानी ग्रुप का यह नया स्ट्रक्चर उसे ज्यादा चुस्त और तेज निर्णय लेने वाला बनाएगा, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे किए जा सकेंगे।

ग्रुप के पास चुनौतियां भी कम नहीं हालांकि ग्रुप के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे, कॉपर प्लांट में तकनीकी दिक्कतें, पिछले तिमाही में नुकसान, अमेरिका में चल रहा कानूनी मामला। इन कारणों से कंपनी की फंडिंग और विस्तार योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

अडानी ग्रुप का क्या-क्या है कारोबार अडानी ग्रुप का कारोबार पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी, सीमेंट, गैस, डेटा सेंटर और FMCG तक फैला हुआ है। समूह की कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और अलग-अलग सेक्टर को कवर करती हैं। अडानी एंटर प्राइजेज ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जो नए बिजनेस इनिशिएटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को संभालती है।

अडानी ग्रुप का सबसे मजबूत फोकस एनर्जी सेक्टर पर है। अडानी पावर थर्मल पावर प्रोडक्शन में है, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर और विंड एनर्जी पर तेजी से विस्तार कर रही है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क संभालती है।

भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर के रूप में अडानी पोर्ट काम करता है। इसके अलावा अडानी टोटल गैस, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में सक्रिय है और अडानी विल्मर (फर्चुन ब्रांड) खाने के तेल और FMCG सेगमेंट में मौजूद है।

Adani Total Energies और अन्य JV कंपनियां भी ग्रुप के विस्तार में अहम भूमिका निभाती हैं। अंबुजा सीमेंट और एसीसी अब अडानी समूह का हिस्सा हैं, जिससे यह देश के बड़े सीमेंट खिलाड़ियों में शामिल हो गया है।