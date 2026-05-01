गौतम अडानी ने कर्मचारियों को भेजा मेल, ग्रुप में बड़े बदलाव का प्लान
Adani Group का बड़ा रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान है। गौतम अडानी ने कर्मचारियों को मेल के जरिए नया 3-लेयर स्ट्रक्चर लागू किया है। इसे फैसले तेज होंगे। 100 अरब डॉलर का निवेश और ग्रोथ प्लान पर भी फोकस।
अडानी ग्रुप ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटजी को तेज करने के लिए बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव का ऐलान किया है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में बताया कि अब कंपनी का ऑपरेटिंग मॉडल पूरी तरह बदला जाएगा, जिससे फैसले लेने की प्रक्रिया तेज हो सके।
3 लेयर नया स्ट्रक्चर: कम लोग, तेज फैसले
ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक अडानी ग्रुप अब थ्री-लेयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लागू करेगा। इसका मकसद है कि फैसले लेने में लगने वाला समय दिनों से घटाकर घंटों में लाया जाए। नए सिस्टम में लीडर्स को प्रोजेक्ट साइट्स के और करीब रखा जाएगा, जिससे ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम हो सके और जवाबदेही भी बढ़े।
फोकस: लिक्विडिटी और कैपिटल एक्सेस
ग्रुप ने साफ किया है कि आने वाले समय में उसकी प्राथमिकता कैश फ्लो, लिक्विडिटी और पूंजी जुटाने की क्षमता पर होगी। कंपनी पहले ही घरेलू बाजार से करीब 2 अरब डॉलर जुटा चुकी है और अगले तीन साल में इसे 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने की योजना है।
100 अरब डॉलर का निवेश प्लान
अडानी ग्रुप ने अपने कैपेक्स प्लान को भी तेज कर दिया है। अब कंपनी अगले 5-6 साल में करीब 100 अरब डॉलर निवेश करने की तैयारी में है, जो पहले 10 साल में करने की योजना थी। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और कंज्यूमर सेक्टर में विस्तार के लिए किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट
ग्रुप अपने बड़े प्रोजेक्ट साइट्स पर 50,000 कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की योजना पर काम कर रहा है। गुजरात के मुंद्रा में 175 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में करीब ₹5,000 करोड़ की लागत से टाउनशिप बनाई जा रही है।
क्या है इस बदलाव का मतलब
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम ऐसे समय आया है जब भारत में निवेश की रफ्तार तेज है और बड़े कॉरपोरेट्स के बीच कंपटीशन बढ़ रही है। अडानी ग्रुप का यह नया स्ट्रक्चर उसे ज्यादा चुस्त और तेज निर्णय लेने वाला बनाएगा, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे किए जा सकेंगे।
ग्रुप के पास चुनौतियां भी कम नहीं
हालांकि ग्रुप के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे, कॉपर प्लांट में तकनीकी दिक्कतें, पिछले तिमाही में नुकसान, अमेरिका में चल रहा कानूनी मामला। इन कारणों से कंपनी की फंडिंग और विस्तार योजनाओं पर असर पड़ सकता है।
अडानी ग्रुप का क्या-क्या है कारोबार
अडानी ग्रुप का कारोबार पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी, सीमेंट, गैस, डेटा सेंटर और FMCG तक फैला हुआ है। समूह की कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और अलग-अलग सेक्टर को कवर करती हैं। अडानी एंटर प्राइजेज ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जो नए बिजनेस इनिशिएटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को संभालती है।
अडानी ग्रुप का सबसे मजबूत फोकस एनर्जी सेक्टर पर है। अडानी पावर थर्मल पावर प्रोडक्शन में है, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर और विंड एनर्जी पर तेजी से विस्तार कर रही है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क संभालती है।
भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर के रूप में अडानी पोर्ट काम करता है। इसके अलावा अडानी टोटल गैस, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में सक्रिय है और अडानी विल्मर (फर्चुन ब्रांड) खाने के तेल और FMCG सेगमेंट में मौजूद है।
Adani Total Energies और अन्य JV कंपनियां भी ग्रुप के विस्तार में अहम भूमिका निभाती हैं। अंबुजा सीमेंट और एसीसी अब अडानी समूह का हिस्सा हैं, जिससे यह देश के बड़े सीमेंट खिलाड़ियों में शामिल हो गया है।
एयरपोर्ट और नई टेक्नोलॉजी: ग्रुप भारत के कई एयरपोर्ट्स भी ऑपरेट करता है, हालांकि यह बिजनेस अलग यूनिट के तहत चलता है। इसके अलावा डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस जैसे नए सेक्टर में भी तेजी से विस्तार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें