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गौतम अडानी की दौलत 1 ही दिन में ₹84500 करोड़ उछली, अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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इस साल दुनिया के टॉप-10 गेनर अरबपतियों में एलन मस्क के बाद लैरी पेज हैं। इनके नेटवर्थ में 58.1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। अडानी का अब नेटवर्थ 117 अरब डॉलर हो गया है। दूसरी ओर मुकेश अंबानी की दौलत भी 89.1 अरब डॉलर पर पहुंच गई।

गौतम अडानी की दौलत 1 ही दिन में ₹84500 करोड़ उछली, अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल

दुनिया के अमीरों की लिस्ट में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। भारत के सबसे अमीर गौतम अडानी की दौलत में मंगलवार को भारी उछाल देखने को मिली। उनकी कंपनियों के शेयरों में आए बंपर उछाल की वजह से अडानी ने एक ही दिन में 8.85 अरब डॉलर यानी करीब 84500 करोड़ रुपये पीट डाले।

वहीं, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के टॉप-10 रईसों की लिस्ट में भी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। लैरी एलिसन अब दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को हटाकर यह स्थान हासिल किया है।

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टॉप-10 अरबपतियों में स्टीव बाल्मर की एंट्री

वहीं, स्टीव बाल्मर एक बार फिर टॉप-10 अरबपतियों में एंट्री पा गए हैं। उन्होंने जिम वाल्टन को बाहर का रास्ता दिखाया है। अडानी का अब नेटवर्थ 117 अरब डॉलर हो गया है। दूसरी ओर मुकेश अंबानी की दौलत भी 89.1 अरब डॉलर पर पहुंच गई। मंगलवार को उन्हें 195 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ।

इस साल इन एलन मस्क से अडानी तक पर डॉलर की जोरदार बारिश

नेटवर्थ के लिहाज से साल 2026 में अब तक मस्क से लेकर अडानी तक पर डॉलर की जोरदार बारिश हुई है। दुनिया के सबसे रईस शख्स मस्क ने इस साल अबतक 114 अरब डॉलर अपने नेटवर्थ में जोड़ चुके है। अब उनकी कुल संपत्ति 733 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।

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दूसरे सबसे रईस लैरी पेज भी इस साल अबतक 59.3 अरब डॉलर कूट चुके हैं। नका नेटवर्थ 328 अरब डॉलर हो गया है। तीसरे सबसे रईस सर्गी ब्रिन की इस साल अबतक की कमाई 54.9 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इनका नेटवर्थ अब 305 अरब डॉलर है।

इस साल अबतक माइकल डेल की संपत्ति 51.7 अरब डॉलर बढ़ी है। माइकल डेल का नेटवर्थ अब 192 अरब डॉलर है। डेविड सुन की संपत्ति में इस साल 47.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। सुन का नेटवर्थ अब 78.6 अरब डॉलर पर है। गौतम अडानी की दौलत भी इस साल 33 अरब डॉलर बढ़कर 117 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।

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दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट

1. एलन मस्क 733 अरब डॉलर

2. लैरी पेज 328 अरब डॉलर

3. सर्गी ब्रिन 305 अरब डॉलर

4. जेफ बेजोस 284 अरब डॉलर

5. लैरी एलिसन 248 अरब डॉलर

6. मार्क जुकरबर्ग 218 अरब डॉलर

7. माइकल डेल 192 अरब डॉलर

8. जेनसेन हुआंग 178 अरब डॉलर

9. बर्नार्ड अर्नाल्ट 160 अरब डॉलर

10. स्टीव बाल्मर 147 अरब डॉलर

स्रोत: ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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