ट्रंप के रुख ने बढ़ाई अडानी की टेंशन, इस मामले को सुलझाने के प्रयास पर लगा ब्रेक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मनमाने ढंग से टैरिफ लगाए जाने के फैसले से दोनों देश के बीच माहौल बिगड़ा है। इसका नुकसान भारतीय अरबपति गौतम अडानी को भी हो रहा है। आइए इस पूरे मामले को समझ लेते हैं।
नीडोनाल्ड ट्रंप के रवैये से बीते कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव की स्थिति आ गई है। इसका नुकसान भारतीय अरबपति गौतम अडानी को भी हो रहा है। दरअसल, इस माहौल की वजह से गौतम अडानी द्वारा अपने खिलाफ अमेरिकी धोखाधड़ी के आरोपों को सुलझाने के प्रयास रुक गए हैं। इससे अडानी समूह की वैश्विक विस्तार योजनाओं को भी झटका लगा है।
क्या कहना है अमेरिकी अधिकारियों का?
ब्लूमबर्ग की एक खबर में सूत्र के हवाले से बताया गया कि अडानी के प्रतिनिधियों द्वारा अमेरिकी अधिकारियों के साथ की जा रही बातचीत रुक गई है। अमेरिका और भारत के बीच अलग-अलग मुद्दों पर टकराव के बाद जो माहौल बिगड़ा है, उसी वजह से यह बातचीत ठप हुई है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने अडानी के प्रतिनिधियों को संकेत दिया है कि जब तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तनाव बढ़ा रहेगा तब तक कथित रिश्वतखोरी के मामलों को समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं होगा।
क्या है अडानी समूह का मामला?
अडानी समूह का यह मामला कथित तौर पर 26.5 करोड़ डॉलर के भुगतान से संबंधित है। आरोप है कि नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए यह भुगतान किया गया था। प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने मूल रूप से 20 नवंबर, 2024 को इस मामले में शिकायत दर्ज की थी। इसमें आरोप है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सितंबर 2021 बॉन्ड के बारे में झूठे और भ्रामक बयान देकर अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है। हालांकि, अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।
भारत-अमेरिका के बीच तनाव क्यों?
दोनों देशों में टैरिफ, रूसी तेल और पाकिस्तान के साथ सीजफायर जैसे मुद्दों पर टकराव हुआ है। खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मनमाने ढंग से टैरिफ लगाए जाने के फैसले और सीजफायर पर क्रेडिट लेने की बेचैनी से माहौल बिगड़ा है। हालांकि, बीते कुछ दिनों से ट्रंप की ओर से नरमी बरती जा रही है।
बीते दिनों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह आगामी हफ्तों में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं और उन्हें विश्वास है कि दोनों पक्ष प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में सफल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया- भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।