अडानी समूह ने बनाई नई कंपनी, परमाणु ऊर्जा के लिए है तगड़ा प्लान
समूह की कंपनी अडानी पावर ने कहा कि अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड का भारत में 11 फरवरी 2026 को गठन किया गया। इसके जरिए एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन का काम होगा।
गौतम अडानी समूह ने एक नई कंपनी बनाई है। समूह की कंपनी अडानी पावर ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि नए एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा यूनिट का गठन किया गया है। इस नए यूनिट का नाम अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड (एएईएल) है। इसके जरिए एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन का काम होगा।
क्या कहा अडानी पावर ने?
अडानी पावर ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड को 5,00,000 रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ गठित किया गया है। इसे 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 50,000 शेयर में विभाजित किया गया है। कंपनी की अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी ने कहा कि अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड का भारत में 11 फरवरी 2026 को गठन किया गया। उसी दिन इसे केंद्रीय रजिस्ट्रेशन केंद्र, कंपनी रजिस्ट्रार से प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। अडानी पावर के मुताबिक यह कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी यूनिट है।
शांति बिल के बाद अडानी समूह का फैसला
अडानी पावर ने यह कंपनी ऐसे समय में बनाई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में शांति बिल को पारित किया है। दो महीने पहले ही सरकार ने सदन में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) बिल, 2025 पारित किया था। यह बिल ऊर्जा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी भागीदारी के लिए खोल देता है।
अडानी पावर के तिमाही नतीजे
चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में अडानी पावर का नेट प्रॉफिट 15 प्रतिशत से अधिक गिरकर 2,488 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने मुनाफे में इस कमी का मुख्य कारण पिछली अवधि की एकमुश्त आय का कम होना बताया है। वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में यह 2,940 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 12,717 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 13,434 करोड़ रुपये था। मानसून के जल्दी आने और लंबे समय तक रहने के कारण मांग में आए व्यवधान के बावजूद, कंपनी की बिजली बिक्री की मात्रा 23.6 अरब यूनिट (बीयू) रही। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में यह आंकड़ा 23.3 अरब यूनिट था।
अडानी पावर के शेयर का हाल
सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को अडानी पावर के शेयर सुस्त नजर आए। ट्रेडिंग के दौरान अडानी पावर के शेयर की कीमत 148.90 रुपये के निचले स्तर तक आ गई। शेयर के 52 वीक हाई और लो का रेंज 182.75 रुपये से 98 रुपये के बीच है।