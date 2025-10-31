₹3 शेयर वाली कंपनी को खरीदने की रेस में पुराने मालिक, अडानी- वेदांता का भी जोर
संक्षेप: जेएएल प्रमोटर गौर परिवार ने करीब 18,000 करोड़ रुपये की नई समाधान योजना के साथ कंपनी पर नियंत्रण पाने की दौड़ में फिर से प्रवेश किया है। बता दें कि इस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग लंबे समय से बंद है। इसके शेयर की बात करें तो 3 रुपये के स्तर पर है।
जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेएएल) के प्रमोटर एक बार फिर से कंपनी का कंट्रोल लेने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जेएएल प्रमोटर गौर परिवार ने करीब 18,000 करोड़ रुपये की नई समाधान योजना के साथ कंपनी पर नियंत्रण पाने की दौड़ में फिर से प्रवेश किया है। हालांकि, लेंडर अब प्रमोटर की फंड जुटाने की क्षमता को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। बता दें कि इस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग लंबे समय से बंद है। इसके शेयर की बात करें तो 3 रुपये के स्तर पर है।
अडानी और वेदांता के ऑफर से अधिक
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक जेपी के प्रमोटर गौर परिवार की ओर से दी गई पेशकश वेदांता और अडानी समूह के ऑफर से अधिक है। घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा- प्रवर्तक ने व्यवसाय का मूल्यांकन 18,000 करोड़ रुपये करते हुए एक नई योजना प्रस्तुत की है, जो वेदांता द्वारा दी गई पेशकश से अधिक है। वेदांता वर्तमान में ₹17,000 करोड़ की बोली के साथ सबसे आगे है, जिसका वर्तमान मूल्य लगभग ₹12,505 करोड़ है और एडवांस भुगतान ₹4,000 करोड़ है। अडानी की बोली ₹12,005 करोड़ कम थी। सभी योजनाओं पर अगले महीने मतदान होगा।
मांगा गया है प्रमाण
हालांकि, प्रमोटर के ऑफर में काफी सुधार हुआ है लेकिन वित्तपोषण की निश्चितता के मामले में यह कमजोर बनी हुई है। लेंडर्स ने प्रस्तावित ₹5000 करोड़ के एडवांस भुगतान का प्रमाण मांगा है। मामले से वाकिफ एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि फंड कहां से आ रहा है। योजना पर गंभीरता से विचार करने से पहले प्रमोटर को वित्तपोषण के प्रमाण देने को कहा गया है।
बता दें कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) वर्तमान में पांच बोलियों का मूल्यांकन कर रही है। हालांकि प्रतिस्पर्धा प्रभावी रूप से वेदांता और अडानी तक सीमित हो गई है। दोनों ने अपनी पेशकशों में संशोधन किया है। सीओसी अगले महीने की शुरुआत में अपना मूल्यांकन नोट जारी करेगी, जिसके बाद नवंबर के मध्य में मतदान होने की संभावना है।