20 फरवरी से ओपन होगा यह बड़ा IPO, प्राइस बैंड ₹79, ग्रे मार्केट में अभी से ही तेजी

कंपनी का लॉट साइज 189 शेयर तय किया गया है, यानी ऊपरी प्राइस बैंड ₹79 के हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹14,931 का निवेश करना होगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस आईपीओ का प्रीमियम ₹12 चल रहा है।

Gaudium IVF IPO: अगर आप आईपीओ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। फर्टिलिटी सर्विसेज देने वाली गौडियम आईवीएफ और महिला स्वास्थ्य अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी ने अपने इश्यू का प्राइस बैंड ₹75 से ₹79 प्रति शेयर तय किया है। यह पब्लिक इश्यू 20 फरवरी 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 24 फरवरी तक निवेशक इसमें आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि भारत में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली यह पहली फर्टिलिटी सर्विसेज कंपनी होगी। कंपनी का लॉट साइज 189 शेयर तय किया गया है, यानी ऊपरी प्राइस बैंड ₹79 के हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹14,931 का निवेश करना होगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस आईपीओ का प्रीमियम ₹12 चल रहा है। इसका मतलब है कि फिलहाल शेयर के इश्यू प्राइस से 16 पर्सेंट मुनाफे पर लिस्ट होने के संकेत मिल रहे हैं।

क्या है डिटेल करीब ₹165 करोड़ के इस आईपीओ में ₹90 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। OFS के तहत प्रमोटर मणिका खन्ना अपनी हिस्सेदारी बेचेंगी। एंकर बुक 18 फरवरी को खुलेगी, जबकि शेयर अलॉटमेंट 25 फरवरी को फाइनल होने की उम्मीद है। कंपनी के शेयर 27 फरवरी को BSE और NSE पर लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी ने सितंबर 2025 में सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दोबारा दाखिल किया था, जिसे जनवरी 2026 में मंजूरी मिली।

कंपनी की योजना कंपनी ने बताया है कि फ्रेश इश्यू से जुटाई गई रकम में से ₹50 करोड़ नए IVF सेंटर खोलने पर खर्च किए जाएंगे। वहीं ₹20 करोड़ का इस्तेमाल कुछ कर्ज चुकाने या प्री-पेमेंट के लिए होगा। बाकी रकम सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों में लगाई जाएगी। कंपनी का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग से उसकी ब्रांड इमेज मजबूत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में विस्तार के लिए फंड जुटाना आसान हो जाएगा।