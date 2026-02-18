Hindustan Hindi News
20 फरवरी से ओपन होगा यह बड़ा IPO, प्राइस बैंड ₹79, ग्रे मार्केट में अभी से ही तेजी

Feb 18, 2026 01:56 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
कंपनी का लॉट साइज 189 शेयर तय किया गया है, यानी ऊपरी प्राइस बैंड ₹79 के हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹14,931 का निवेश करना होगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस आईपीओ का प्रीमियम ₹12 चल रहा है।

Gaudium IVF IPO: अगर आप आईपीओ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। फर्टिलिटी सर्विसेज देने वाली गौडियम आईवीएफ और महिला स्वास्थ्य अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी ने अपने इश्यू का प्राइस बैंड ₹75 से ₹79 प्रति शेयर तय किया है। यह पब्लिक इश्यू 20 फरवरी 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 24 फरवरी तक निवेशक इसमें आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि भारत में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली यह पहली फर्टिलिटी सर्विसेज कंपनी होगी। कंपनी का लॉट साइज 189 शेयर तय किया गया है, यानी ऊपरी प्राइस बैंड ₹79 के हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹14,931 का निवेश करना होगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस आईपीओ का प्रीमियम ₹12 चल रहा है। इसका मतलब है कि फिलहाल शेयर के इश्यू प्राइस से 16 पर्सेंट मुनाफे पर लिस्ट होने के संकेत मिल रहे हैं।

क्या है डिटेल

करीब ₹165 करोड़ के इस आईपीओ में ₹90 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। OFS के तहत प्रमोटर मणिका खन्ना अपनी हिस्सेदारी बेचेंगी। एंकर बुक 18 फरवरी को खुलेगी, जबकि शेयर अलॉटमेंट 25 फरवरी को फाइनल होने की उम्मीद है। कंपनी के शेयर 27 फरवरी को BSE और NSE पर लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी ने सितंबर 2025 में सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दोबारा दाखिल किया था, जिसे जनवरी 2026 में मंजूरी मिली।

कंपनी की योजना

कंपनी ने बताया है कि फ्रेश इश्यू से जुटाई गई रकम में से ₹50 करोड़ नए IVF सेंटर खोलने पर खर्च किए जाएंगे। वहीं ₹20 करोड़ का इस्तेमाल कुछ कर्ज चुकाने या प्री-पेमेंट के लिए होगा। बाकी रकम सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों में लगाई जाएगी। कंपनी का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग से उसकी ब्रांड इमेज मजबूत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में विस्तार के लिए फंड जुटाना आसान हो जाएगा।

कंपनी का कारोबार

गौडियम आईवीएफ और महिला स्वास्थ्य भारत में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और अन्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स मुहैया कराती है। कंपनी के 30 से ज्यादा लोकेशन पर सेंटर हैं, जिनमें 7 हब और 28 स्पोक शामिल हैं। दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, श्रीनगर, पटना और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में इसके सेंटर मौजूद हैं। कंपनी IVF के अलावा ICSI, IUI और ओव्यूलेशन इंडक्शन जैसी सेवाएं देती है। एडवांस टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मॉडल के साथ कंपनी खुद को जटिल फर्टिलिटी मामलों में बेहतर सफलता दर के लिए जानी जाती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

