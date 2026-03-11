Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूरोप-एशिया में छिड़ी गैस की जंग, कतर में LNG उत्पादन ठप, ग्लोबल मार्केट में मचा हड़कंप

Mar 11, 2026 06:49 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

मिडिल-ईस्ट में युद्ध से लिक्विफायड नेचुरल गैस (LNG) का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड के खरीदारों ने सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्पॉट मार्केट का रुख किया है, लेकिन चुनौतियां सामने आने लगी हैं।

यूरोप-एशिया में छिड़ी गैस की जंग, कतर में LNG उत्पादन ठप, ग्लोबल मार्केट में मचा हड़कंप

मिडिल-ईस्ट में युद्ध से लिक्विफायड नेचुरल गैस (LNG) का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लड़ाई शुरू होने के बाद से कम से कम 8 एलएनजी खेपें, जो शुरू में यूरोप जा रही थीं, उनका रास्ता बदलकर एशिया की ओर कर दिया गया है। ब्लूमबर्ग ने जहाज ट्रैकिंग डेटा के हवाले से बताया है कि यह नई हलचल हाल के दिनों में तेज हुई है। अतिरिक्त सप्लाई का बफर तेजी से समाप्त हो रहा है, जिससे दोनों क्षेत्रों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा और ऊंची कीमतों का खतरा मंडरा रहा है।

कतर में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी ठप

संघर्ष के कारण कतर में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी निर्यात फैसिलिटी रास लफ्फान बंद हो गई है और होर्मुज जलडमरूमध्य से यातायात रुक गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, हर दिन इस रुकावट के जारी रहने से, लगभग तीन कतरी एलएनजी कार्गो बाजार से प्रभावी रूप से गायब हो जाते हैं। अबू धाबी में एक छोटा एलएनजी निर्यात प्लांट भी खेप भेजने में असमर्थ है। कुल मिलाकर, ये रुकावटें ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा हैं।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट, LPG के दाम भी आज घर से निकलने से पहले चेक कर लें

ग्लोबल सप्लाई पर संकट का प्रभाव

ब्लूमबर्ग ने ऊर्जा विश्लेषक मैथ्यू उटिंग के हवाले से बताया है कि अगर यह स्थिति कई महीनों तक बनी रहती है और गर्मियों तक चलती है, तो ग्लोबल मार्केट की सप्लाई के लिए पर्याप्त वैकल्पिक एलएनजी स्रोत नहीं हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य प्रमुख एलएनजी सप्लॉयर पहले से ही पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, जिसमें उत्पादन बढ़ाने की बहुत कम गुंजाइश है।

ये भी पढ़ें:कच्चे तेल की कीमतें 200 डॉलर के पार जाने की आशंका, 15 मिलियन बैरल की सप्लाई ठप

यूरोप और एशिया में बढ़ती मांग और कीमतें

यूरोप के लिए, अधिक एलएनजी आकर्षित करना जरूरी है, क्योंकि उसे सर्दियों के दौरान लगभग समाप्त हो चुके स्टोरेज टैंकों को फिर से भरना है। एशिया के कुछ हिस्सों में, सामान्य से अधिक गर्म मौसम के कारण आने वाले महीनों में एयर कंडीशनिंग के उपयोग में वृद्धि होगी। पिछले सप्ताह दोनों क्षेत्रों में कीमतों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिससे मुद्रास्फीति के दबाव और आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

एशियाई खरीदारों के सामने चुनौतियां

भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड के खरीदारों ने सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्पॉट मार्केट का रुख किया है, लेकिन चुनौतियां सामने आने लगी हैं। मार्च डिलीवरी के लिए हाल ही में निकाली गई कुछ निविदाएं, जिनमें भारत की निविदाएं भी शामिल हैं, आंशिक रूप से विक्रेताओं की कमी और आसमान छूती कीमतों के कारण रिजेक्ट हो गई हैं। ब्लूमबर्गएनईएफ के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह वैश्विक एलएनजी आयात में पिछले सप्ताह की तुलना में 26% की गिरावट आई है।

ये भी पढ़ें:LPG संकट से ढाबे और रेस्टोरेंट के बंद होने की आशंका, सरकार ने बनाई टास्क फोर्स

अमेरिकी सप्लाई से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं

दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी उत्पादक अमेरिका की सप्लाई से जल्द ही इस कमी को पूरा किए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि, वहां कई फैसिलिटीज निर्माणाधीन हैं, लेकिन सप्लाई धीरे-धीरे ही बढ़ेगी। टेक्सास में कतर और एक्सॉन मोबिल कॉर्प के बीच ज्वाइंट वेंचर गोल्डन पास पूरा होने के करीब है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है।

एलएनजी सप्लाई सरप्लस की उम्मीदों को झटका

यह स्थिति इस वर्ष लंबे समय से प्रतीक्षित एलएनजी सप्लाई सरप्लस के बनने की संभावनाओं को कम कर रही है। मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों का कहना है कि कतर में एलएनजी आउटेज का एक महीने से अधिक बढ़ना जल्दी ही सप्लाई की कमी पैदा कर सकता है।

रैबोबैंक की ऊर्जा रणनीतिकार फ्लोरेंस स्किमिट का कहना है कि कतरी उत्पादन बंद रहने के प्रत्येक सप्ताह के साथ, अनुमानित अधिशेष 1.5 मिलियन टन कम हो जाता है। बाजार के आपूर्ति घाटे में बदलने से पहले लगभग पांच सप्ताह का समय बचा है। कतरएनर्जी का एक प्रमुख विस्तार परियोजना शुरू करने में देरी का फैसला भी 2026 में आपूर्ति को प्रभावित करेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
iran israel war Natural Gas Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,