यूरोप-एशिया में छिड़ी गैस की जंग, कतर में LNG उत्पादन ठप, ग्लोबल मार्केट में मचा हड़कंप

मिडिल-ईस्ट में युद्ध से लिक्विफायड नेचुरल गैस (LNG) का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड के खरीदारों ने सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्पॉट मार्केट का रुख किया है, लेकिन चुनौतियां सामने आने लगी हैं।

मिडिल-ईस्ट में युद्ध से लिक्विफायड नेचुरल गैस (LNG) का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लड़ाई शुरू होने के बाद से कम से कम 8 एलएनजी खेपें, जो शुरू में यूरोप जा रही थीं, उनका रास्ता बदलकर एशिया की ओर कर दिया गया है। ब्लूमबर्ग ने जहाज ट्रैकिंग डेटा के हवाले से बताया है कि यह नई हलचल हाल के दिनों में तेज हुई है। अतिरिक्त सप्लाई का बफर तेजी से समाप्त हो रहा है, जिससे दोनों क्षेत्रों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा और ऊंची कीमतों का खतरा मंडरा रहा है।

कतर में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी ठप संघर्ष के कारण कतर में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी निर्यात फैसिलिटी रास लफ्फान बंद हो गई है और होर्मुज जलडमरूमध्य से यातायात रुक गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, हर दिन इस रुकावट के जारी रहने से, लगभग तीन कतरी एलएनजी कार्गो बाजार से प्रभावी रूप से गायब हो जाते हैं। अबू धाबी में एक छोटा एलएनजी निर्यात प्लांट भी खेप भेजने में असमर्थ है। कुल मिलाकर, ये रुकावटें ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा हैं।

ग्लोबल सप्लाई पर संकट का प्रभाव ब्लूमबर्ग ने ऊर्जा विश्लेषक मैथ्यू उटिंग के हवाले से बताया है कि अगर यह स्थिति कई महीनों तक बनी रहती है और गर्मियों तक चलती है, तो ग्लोबल मार्केट की सप्लाई के लिए पर्याप्त वैकल्पिक एलएनजी स्रोत नहीं हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य प्रमुख एलएनजी सप्लॉयर पहले से ही पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, जिसमें उत्पादन बढ़ाने की बहुत कम गुंजाइश है।

यूरोप और एशिया में बढ़ती मांग और कीमतें यूरोप के लिए, अधिक एलएनजी आकर्षित करना जरूरी है, क्योंकि उसे सर्दियों के दौरान लगभग समाप्त हो चुके स्टोरेज टैंकों को फिर से भरना है। एशिया के कुछ हिस्सों में, सामान्य से अधिक गर्म मौसम के कारण आने वाले महीनों में एयर कंडीशनिंग के उपयोग में वृद्धि होगी। पिछले सप्ताह दोनों क्षेत्रों में कीमतों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिससे मुद्रास्फीति के दबाव और आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

एशियाई खरीदारों के सामने चुनौतियां भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड के खरीदारों ने सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्पॉट मार्केट का रुख किया है, लेकिन चुनौतियां सामने आने लगी हैं। मार्च डिलीवरी के लिए हाल ही में निकाली गई कुछ निविदाएं, जिनमें भारत की निविदाएं भी शामिल हैं, आंशिक रूप से विक्रेताओं की कमी और आसमान छूती कीमतों के कारण रिजेक्ट हो गई हैं। ब्लूमबर्गएनईएफ के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह वैश्विक एलएनजी आयात में पिछले सप्ताह की तुलना में 26% की गिरावट आई है।

अमेरिकी सप्लाई से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी उत्पादक अमेरिका की सप्लाई से जल्द ही इस कमी को पूरा किए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि, वहां कई फैसिलिटीज निर्माणाधीन हैं, लेकिन सप्लाई धीरे-धीरे ही बढ़ेगी। टेक्सास में कतर और एक्सॉन मोबिल कॉर्प के बीच ज्वाइंट वेंचर गोल्डन पास पूरा होने के करीब है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है।

एलएनजी सप्लाई सरप्लस की उम्मीदों को झटका यह स्थिति इस वर्ष लंबे समय से प्रतीक्षित एलएनजी सप्लाई सरप्लस के बनने की संभावनाओं को कम कर रही है। मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों का कहना है कि कतर में एलएनजी आउटेज का एक महीने से अधिक बढ़ना जल्दी ही सप्लाई की कमी पैदा कर सकता है।