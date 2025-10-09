मिडिल ईस्ट से एलएंडटी को ₹15000 करोड़ मिला अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्ट, शेयर में उछाल

यह बड़ा ऑर्डर मिडिल ईस्ट में एक नेचुरल गैस लिक्विड्स प्लांट और उससे जुड़े अन्य ढांचों की स्थापना के लिए है। एलएंडटी ने इसे ग्रीस की कंपनी कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स ग्रुप एसएएल (ऑफशोर) यानी CCC के साथ मिलकर जीता है।

लार्सन एंड टुब्रो (L&T) लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 9 अक्टूबर को करीब 2% की बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि कंपनी की हाइड्रोकार्बन ऑनशोर डिवीजन को एक “अल्ट्रा-मेगा” ऑर्डर मिला है। एलएंडटी के मुताबिक, 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले सौदों को वह अल्ट्रा-मेगा कैटेगरी में रखता है। गुरुवार को कंपनी का शेयर लगभग 1.8% बढ़कर ₹3,796.4 के ऊपरी स्तर तक पहुंचा। सुबह 11:10 बजे यह ₹3,775 के आसपास 1.2% ऊपर कारोबार कर रहा था। पिछले छह महीनों में एलएंडटी के शेयरों में 23.6% की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है।

इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी बंटी इस प्रोजेक्ट के तहत प्लांट का डिजाइन, उपकरणों की खरीद, निर्माण, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम शामिल है। इसके अलावा प्लांट से जुड़ी यूटिलिटी सेवाओं, ऑफसाइट स्ट्रक्चर्स और मौजूदा सुविधाओं के साथ इंटीग्रेशन का काम भी किया जाएगा। इस साझेदारी के तहत एलएंडटी लीड पार्टनर रहेगा और इंजीनियरिंग व प्रोक्योरमेंट का कार्य संभालेगा, जबकि सीसीसी को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।

गैस से वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स बनाने वाला यूनिट

एलएंडटी ने बताया कि यह प्लांट ऑफशोर और ऑनशोर तेल क्षेत्रों से आने वाली रिच एसोसिएटेड गैस (RAG) को प्रोसेस करेगा। इस प्रक्रिया में गैस से हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अशुद्ध तत्वों को हटाया जाएगा, जिससे लीन सेल्स गैस, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और हाईड्रोकार्बन कंडेन्सेट जैसे वैल्यू-एडेड उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

तकनीक और विश्वसनीयता का उदाहरण

एलएंडटी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट सुब्रमणियन शर्मा ने कहा कि “यह प्रोजेक्ट सिर्फ आकार की दृष्टि से बड़ा नहीं है बल्कि इसमें उन्नत इंजीनियरिंग, दीर्घकालिक विश्वसनीयता और जटिल ब्राउनफील्ड इंटरफेस जैसी चुनौतियों को संभालने की क्षमता भी शामिल है।”

बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की संभावनाएं और शेयर प्रदर्शन ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक ने 8 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एलएंडटी आने वाले समय में कई अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए बेहतर स्थिति में है। इसके अनुसार, कंपनी को $10 से $15 अरब के बीच के प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है, जिनमें यानबू ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, कुवैत गल्फ ऑयल ऑर्डर, डोर्रा गैस परियोजना और अरामको ब्राउनफील्ड विस्तार शामिल हैं।

रिपोर्ट में Investec ने एलएंडटी पर अपना Buy रेटिंग दोहराई है और ₹3,736 प्रति शेयर का लक्ष्य मूल्य तय किया है, जो मंगलवार के बंद भाव से करीब 20% की संभावित बढ़त दिखाता है।