Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गैस कंपनियों के शेयरों में बंपर उछाल, अडानी टोटल ने लगाई 17% की छलांग

Mar 11, 2026 12:30 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

अडानी टोटल गैस के शेयर में सबसे अधिक करीब 17% का उछाल आया और यह 560.30 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं गुजरात गैस के शेयर में भी करीब 12% की तेजी रही। पेट्रोनेट एलएनजी, गेल इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस समेत अन्य गैस कंपनियों के शेयरों में भी 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।

गैस कंपनियों के शेयरों में बंपर उछाल, अडानी टोटल ने लगाई 17% की छलांग

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच गैस सप्लाई में आई रुकावट के कारण भारतीय शेयर मार्केट में गैस से जुड़े कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। अडानी टोटल गैस के शेयर में सबसे अधिक करीब 17% का उछाल आया और यह 560.30 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं गुजरात गैस के शेयर में भी करीब 12% की तेजी रही और यह 420 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पेट्रोनेट एलएनजी, गेल इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस समेत अन्य गैस कंपनियों के शेयरों में भी 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।

ईरान-इजरायल संघर्ष का असर

ईरान और इजरायल-अमेरिका गठबंधन के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत के एनर्जी मार्केट पर पड़ा है। होर्मुज स्ट्रेट से होने वाले गैस शिपमेंट बाधित हो गए हैं, जिससे सप्लाई पर दबाव बना है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है, लेकिन बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के कारण टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

भारत अपनी घरेलू गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर है। कई वैश्विक सप्लाईकर्ताओं ने इस बाधा के कारण गैस शिपमेंट पर फोर्स मेजर जारी कर दिया है।

ये भी पढ़ें:LIVE: गैस संकट पर संसद में हो चर्चा, कांग्रेस का प्रोटेस्ट; प्रियंका भी शामिल

शेयर बाजार की स्थिति

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। मध्य पूर्व संघर्ष के कारण निवेशक सतर्क बने हुए हैं, जिसका असर महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव जारी है।

हालांकि, ग्लोबल मार्केट में मजबूती देखी गई। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा कच्चे तेल के रिजर्व में बड़े पैमाने पर रिलीज के प्रस्ताव की खबर के बाद एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 1.8% की बढ़त रही। ब्रेंट क्रूड में बुधवार को करीब 1% की गिरावट आई, जबकि पिछले सत्र में इसमें 11% की गिरावट दर्ज की गई थी।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट, LPG के दाम भी आज घर से निकलने से पहले चेक कर लें

होर्मुज संकट

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग रूट में से एक है। बढ़ते तनाव के कारण इस मार्ग पर यातायात बाधित हुआ है। खबरों के अनुसार, ईरान इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य में खदानें बिछाने के खिलाफ चेतावनी दी है।

इस मार्ग से आमतौर पर दुनिया के कुल ऑयल शिपमेंट का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इसके प्रभावी रूप से बंद होने से कुछ उत्पादकों को उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

भारत में गैस कीमतों में उछाल

होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी सप्लाई बाधाओं ने भारत में गैस की कीमतों को बढ़ा दिया है। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 114.5 रुपये का इजाफा हुआ है। यूरोपीय प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी पिछले सप्ताह करीब 40% की उछाल आई है।

ये भी पढ़ें:सोना-चांदी के भाव में गिरावट, जानिए क्या है वजह और क्या है एक्सपर्ट्स की राय

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वैश्विक तेल बाजारों को स्थिर करने के प्रयासों के तहत कुछ देशों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है और कोई तत्काल राजनयिक समाधान नजर नहीं आ रहा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
LPG Gas Stock Market Update Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,