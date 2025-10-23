9% चढ़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर, इस वजह से दिखी हलचल, 1 साल में दिया 121% का रिटर्न

संक्षेप: Garuda Construction and Engineering shares: गुरुवार का दिन गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के शेयरों के लिए भी शानदार रहा है कंपनी के शेयरों में आज सुबह 9 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है।

Garuda Construction and Engineering shares: गुरुवार का दिन गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के शेयरों के लिए भी शानदार रहा है कंपनी के शेयरों में आज सुबह 9 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है। इस तेजी के बाद गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के शेयर बीएसई में 219.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। आइए जानते हैं कि कंपनी से जुड़ी ऐसी कौन सी खबर आ गई है जिसने शेयरों का भाव बढ़ा दिया।

कंपनी को मिला 231 करोड़ रुपये का काम गरुड़ा कंस्ट्रक्शन ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें 231 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को 6.17 लाख स्कावयर फीट में कंस्ट्रक्शन करना है। यह काम कंपनी को मुंबई में मिला है। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन को इस काम को पूरा करने के लिए 36 महीने का समय मिला है। बता दें, इस ऑर्डर बुक के बाद कंपनी के पास आज की तारीख में 3460.78 करोड़ रुपये का काम है।

पहली तिमाही में कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी थी? चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 224 प्रतिशत अधिक था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) 256 प्रतिशत की उछाल के बाद 125.20 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

1 साल में किया पैसा डबल गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल में 121 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 229.90 रुपये और 52 वीक लो लेवल 76.02 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1991.09 करोड़ रुपये का है।