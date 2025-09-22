Garden Reach Shipbuilders shares rallied 5 Percent company bagged 62 Million dollar order जहाज कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, 62 मिलियन डॉलर के मिले हैं ऑर्डर, 5 साल में 1470% दौड़ा शेयर, Business Hindi News - Hindustan
बिज़नेस न्यूज़

जहाज कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, 62 मिलियन डॉलर के मिले हैं ऑर्डर, 5 साल में 1470% दौड़ा शेयर

जहाज कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर सोमवार को 5% से ज्यादा चढ़कर 2761.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। गार्डन रीच ने 4 हाइब्रिड मल्टी-पर्पज वेसेल्स बनाने के लिए जर्मन कंपनियों के साथ 62 मिलियन डॉलर के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 12:07 PM
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 2761.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो बड़े डिवेलपमेंट की वजह से जहाज बनाने वाली कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। इस साल अब तक गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों में 65 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयर 60 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

4 हाइब्रिड मल्टी-पर्पज वेसेल्स बनाने के लिए 62 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने 62 मिलियन डॉलर के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। जहाज कंपनी ने यह एग्रीमेंट जर्मनी की कार्स्टन रेहडर शिफ्समैकलर और रीडेरेई जीएमबीएच एंड कंपनी के साथ 4 हाइब्रिड मल्टी-पर्पज वेसेल्स (MPVs) के कंस्ट्रक्शन के लिए किया है। एग्रीमेंट में 2 एडिशनल वेसेल्स बनाने का भी प्रावधान है। जहाज कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 33 से 42 महीने में पूरा किया जाना है। वेसेल्स की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर होगी, इनका मैक्सिमम ड्रॉफ्ट 6.75 मीटर होगा। सिंगल लॉर्ज होल्ड में यह 7500 मीट्रिक टन कॉर्गो ले जाने में सक्षम होगा।

5 साल में 1470% से ज्यादा चढ़ गए गार्डन रीच के शेयर
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) के शेयर पिछले पांच साल में 1470 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। जहाज बनाने वाली कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2020 को 173.30 रुपये पर थे। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर 22 सितंबर 2025 को 2760 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों में 1330 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। पिछले 3 साल में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों में 700 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3535 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1180.10 रुपये है।

