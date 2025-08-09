Garden Reach Shipbuilders announce q1 result news came after market closed Q1 में हुआ इस धाकड़ डिफेंस कंपनी को ₹120.18 करोड़ का नेट प्रॉफिट, बाजार बंद होने के बाद आई खबर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Garden Reach Shipbuilders announce q1 result news came after market closed

Q1 में हुआ इस धाकड़ डिफेंस कंपनी को ₹120.18 करोड़ का नेट प्रॉफिट, बाजार बंद होने के बाद आई खबर

Defence Stock: देश की चर्चित डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (Garden Reach Shipbuilders & Engineers) ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से जून क्वार्टर का रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद सामने आया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 09:42 AM
Defence Stock: देश की चर्चित डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (Garden Reach Shipbuilders & Engineers) ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से जून क्वार्टर का रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद सामने आया है। डिफेंस कंपनी की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि पहली तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 120.18 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 87.19 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का प्रॉफिट 38 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, तिमाही दर तिमाही के आधार पर अगर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 50.80 प्रतिशत गिरा है। बता दें, मार्च तिमाही में इस कंपनी का प्रॉफिट 244.34 करोड़ रुपये रहा है।

रेवन्यू के मोर्चे पर कंपनी का कैसा रहा प्रदर्शन?

डिफेंस कंपनी का रेवन्यू 1309.87 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 29.73 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले कंपनी का रेवन्यू 1009.72 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, प्रॉफिट की तरह रेवन्यू भी तिमाही दर तिमाही के आधार पर 20.23 प्रतिशत घटा है। मार्च तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1642.03 करोड़ रुपये रहा था।

जून तिमाही के दौरान कंपनी का खर्च 1215.70 करोड़ रुपये रहा है। जबकि पिछले वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में यह 968.14 करोड़ रुपये रहा था।

शेयर बाजारों में कैसा बीता एक साल?

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में यह स्टॉक 0.95 प्रतिशत की तेजी के साथ 2519.90 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके बाद भी एक साल में 20 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

5 साल में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों की कीमतों में 1145 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

