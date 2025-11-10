Q2 रिजल्ट के बाज दहाड़ने लगा डिफेंस स्टॉक, 7% उछला शेयर, आपका है दांव?

संक्षेप: Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd Share Price: डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में आज 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का प्रॉफिट तेजी के साथ आगे बढ़ा है।

Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd Share Price: डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में आज 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का प्रॉफिट तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बता दें, शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली है। बाजार के बदले हालात का फायदा इन कंपनियों को मिला है।

7% उछला डिफेंस स्टॉक बीएसई में आज डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयर 2580.05 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 2748.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मार्केट के बंद होने के समय पर यह डिफेंस स्टॉक बीएसई में 4.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 2688.45 रुपये के लेवल पर था।

प्रॉफिट में 57% का इजाफा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उनका प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 154 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में 57 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 98 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी की आय में भी इजाफा जुलाई से सितंबर के दौरान गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का इनकम 1746 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के इनकम में भी साल दर साल के आधार पर 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का इनकम 1228 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, ऑपरेशनल रेवन्यू में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी का रेवन्यू सितंबर क्वार्टर के दौरान 1677 करोड़ रुपये रहा था।

कैसा रहा है एक साल बीते 6 महीने के दौरान इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 49 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 75 प्रतिशत बढ़ा है।