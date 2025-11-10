Q2 रिजल्ट के बाज दहाड़ने लगा डिफेंस स्टॉक, 7% उछला शेयर, आपका है दांव?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd Share Price jumped 7 percent after q2 result
Mon, 10 Nov 2025 03:56 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd Share Price: डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में आज 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का प्रॉफिट तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बता दें, शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली है। बाजार के बदले हालात का फायदा इन कंपनियों को मिला है।

7% उछला डिफेंस स्टॉक

बीएसई में आज डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयर 2580.05 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 2748.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मार्केट के बंद होने के समय पर यह डिफेंस स्टॉक बीएसई में 4.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 2688.45 रुपये के लेवल पर था।

प्रॉफिट में 57% का इजाफा

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उनका प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 154 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में 57 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 98 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी की आय में भी इजाफा

जुलाई से सितंबर के दौरान गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का इनकम 1746 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के इनकम में भी साल दर साल के आधार पर 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का इनकम 1228 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, ऑपरेशनल रेवन्यू में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी का रेवन्यू सितंबर क्वार्टर के दौरान 1677 करोड़ रुपये रहा था।

कैसा रहा है एक साल

बीते 6 महीने के दौरान इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 49 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 75 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
