IPO ने एंकर निवेशकों से जुटाए ₹122.33 करोड़, GMP दिखा रहा 19 रुपये का फायदा

IPO News: गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Ganesh Consumer Products IPO) ने एंकर निवेशकों से 122.33 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 19 सितंबर को खुला था। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार 322 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 37,99,362 शेयर एंकर निवेशकों को जारी किए गए हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 01:24 PM
IPO News: गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Ganesh Consumer Products IPO) ने एंकर निवेशकों से 122.33 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 19 सितंबर को खुला था। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार 322 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 37,99,362 शेयर एंकर निवेशकों को जारी किए गए हैं। यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 22 सितंबर को खुलेगा। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ का प्रदर्शन शानदार है।

किन-किन एंकर निवेशकों ने लिया हिस्सा?

बीएनपी परिबस फाइनेंशियल मार्केट्स, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस, सैमसंग इंडिया सिक्योरिटीज इंवेस्टमेंट ट्रस्ट इक्विटी, शाइन स्टार बिल्डकैप, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ और शुभम वेंचर्स एंकर निवेशकों में से एक है। बता दें, आईपीओ के लिए कंपनी डीएएम कैपिटल एडवाइजर और आईआईएफएल कैपिटल को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

क्या है प्राइस बैंड?

गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आईपीओ का प्राइस बैंड 306 रुपये से 322 रुपये प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह निवेशकों को कम से कम 14812 रुपये का दांव लगाना ही होगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज 408.80 करोड़ रुपये का है। बता दें, रिटेल निवेशकों के पास 24 सितंबर तक निवेश का मौका मिलेगा।

क्या है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 19 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि 341 रुपये के लेवल पर संभावित लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। इससे पहले 18 सितंबर को यही आईपीओ ग्रे मार्केट में 25 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा था।

इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

