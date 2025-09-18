गेमिंग इंडस्ट्री में भूचाल: अब इस कंपनी ने 120 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

Layoffs: बेंगलुरु की गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट ने 120 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। यह कदम सरकार द्वारा रियल-मनी गेमिंग पर लगाए गए प्रतिबंध और कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) रमेश प्रभु के कथित घोटाले की वजह से उठाया गया है।

बेंगलुरु की गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट ने 120 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। यह कदम सरकार द्वारा रियल-मनी गेमिंग पर लगाए गए प्रतिबंध और कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) रमेश प्रभु के कथित घोटाले की वजह से उठाया गया है। कंपनी ने बताया कि यह निर्णय "बाहरी हालात" और "नई वास्तविकता के अनुकूल ढलने" की जरूरत के कारण लिया गया है।

पूर्व CFO पर 270 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक कंपनी के पूर्व CFO रमेश प्रभु पर आरोप है कि उन्होंने पिछले पांच 5 साल में कंपनी के करीब 270.43 करोड़ रुपये हड़प लिए। इस मामले में बेंगलुरु की मरतहल्ली थाने में FIR दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि प्रभु ने यह पैसा अपने निजी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंग में लगा दिया, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ।

कंपनी के संस्थापक ने जताया दुख गेम्सक्राफ्ट के संस्थापक पृथ्वी सिंह ने इस फैसले को "कंपनी के सफर का सबसे मुश्किल फैसला" बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की काबिलियत या डेडिकेशन को रिफलेक्ट नहीं करता, बल्कि बाहरी माहौल की वजह से उठाया गया है। कंपनी प्रभावित कर्मचारियों का ट्रांजिशन में पूरा सहयोग करेगी।

और बढ़ सकती है छंटनी की संख्या कंपनी ने यह भी बताया कि यह प्रक्रिया अभी जारी है और आने वाले समय में और स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए छंटनी की संख्या और बढ़ सकती है।

छंटनी वाले कर्मचारियों को मिलेगा यह फायदा जिन कर्मचारियों की नौकरी जा रही है, उन्हें उनके एंप्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अनुसार Severance Pay मिलेगा। साथ ही, उनकी छुट्टियों का कैश पेमेंट भी किया जाएगा। कर्मचारी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मार्च 2026 तक या तबतक जबतक वो नई जगह नौकरी ज्वाइन न कर लें, जारी रहेगा। कर्मचारियों को यह ऑप्शन भी होगा कि वे कॉर्पोरेट पॉलिसी को Individual Policy में कन्वर्ट कर सकें।

गेमिंग उद्योग पर प्रतिबंध का असर गेम्सक्राफ्ट उन कई रियल मनी गेमिंग कंपनियों में शामिल हो गई है, जिन्होंने हाल के हफ्तों में बड़े पैमाने पर छंटनी की है। भारत के नए ऑनलाइन गेमिंग कानून ने उन सभी ऑनलरइन मनी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है, जहां यूजर्स पैसा जमा करके जीत की उम्मीद करते हैं। इसका पूरे उद्योग पर गहरा असर पड़ा है।

अन्य कंपनियों में भी हुईं छंटनियां A23 Rummy (Head Digital Works) ने अपने 500 कर्मचारियों की नौकरी छीन ली, जो उसके दो-तिहाई वर्कफोर्स के बराबर है।

Zupee ने 170 लोगों को चलता किय।

Mobile Premier League (MPL) अपनी इंडिया टीम के 60-80% कर्मचारियों (लगभग 500-600 कर्मचारी) की छंटनी कर सकता है।

Baazi Games (Nazara Technologies-backed) ने 200 से ज्यादा कर्मचारियों (करीब 45% कर्मचारी) को हटा दिए।