गेमिंग कंपनी के शेयर बने रॉकेट, 280 रुपये के पार पहुंचा दाम, 1 पर 1 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी
गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई है। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 280.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज ने हाल में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। साथ ही, कंपनी ने अपने शेयरों का बंटवारा भी किया है। स्मॉलकैप कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 362.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 208.83 रुपये है।
कंपनी ने हर शेयर पर दिया है 1 बोनस शेयर
ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज ने अपने निवेशकों को हाल में बोनस शेयर बांटा है। नजारा टेक्नोलॉजीज ने अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 1 फ्री शेयर दिया है। कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर थे। नजारा टेक्नोलॉजीज ने इससे पहले भी जून 2022 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया था। कंपनी ने अपने निवेशकों को 1 पर 1 बोनस शेयर बांटा था।
शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है कंपनी
नजारा टेक्नोलॉजीज (Nazara Technologies) ने हाल में अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) किया है। कंपनी ने अपने शेयर को दो टुकड़ों में बांटा है। कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर थे। नजारा टेक्नोलॉजीज ने 4 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 टुकड़ों में बांटा है। नजारा टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप बुधवार को 10,230 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 8.31 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 91.69 पर्सेंट है। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आई तेजी के बावजूद ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने पिछले क्लोजिंग प्राइस से करीब 35 पर्सेंट की गिरावट का अनुमान जताया है। सीएलएसए ने नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 166 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।