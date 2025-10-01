गेमिंग कंपनी के शेयर बने रॉकेट, 280 रुपये के पार पहुंचा दाम, 1 पर 1 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी

गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को 10% से ज्यादा चढ़कर 280.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज ने हाल में शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। साथ ही, कंपनी ने अपने शेयर का बंटवारा किया है।

गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई है। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 280.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज ने हाल में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। साथ ही, कंपनी ने अपने शेयरों का बंटवारा भी किया है। स्मॉलकैप कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 362.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 208.83 रुपये है।

कंपनी ने हर शेयर पर दिया है 1 बोनस शेयर

ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज ने अपने निवेशकों को हाल में बोनस शेयर बांटा है। नजारा टेक्नोलॉजीज ने अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 1 फ्री शेयर दिया है। कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर थे। नजारा टेक्नोलॉजीज ने इससे पहले भी जून 2022 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया था। कंपनी ने अपने निवेशकों को 1 पर 1 बोनस शेयर बांटा था।