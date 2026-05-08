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भारत के शेयर बाजार से भी महंगी हो गई अमेरिका की ये कंपनी, AI से मिल रहा बूस्ट

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पिछले तीन वर्षों में Nvidia के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है। 2023 में कंपनी की वैल्यू जहां करीब 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। वहीं अब यह पांच गुना तक बढ़ चुकी है। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू अब भारत के पूरे शेयर बाजार से भी ज्यादा हो गई है।

भारत के शेयर बाजार से भी महंगी हो गई अमेरिका की ये कंपनी, AI से मिल रहा बूस्ट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्रेज ने अमेरिकी चिप निर्माता Nvidia का दबदबा बढ़ा दिया है। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू अब भारत के पूरे शेयर बाजार से भी ज्यादा हो गई है। भारतीय शेयर बाजार का वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन डॉलर है और यह दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा मार्केट है। वहीं, कभी गेमिंग चिप बनाने वाली कंपनी रही Nvidia अब दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनियों में शामिल हो चुकी है। इस कंपनी का वैल्यूएशन अब 5.05 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है।

दूसरी ओर भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव बना हुआ है। साल 2024 में भारत का बाजार पूंजीकरण 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो अब घटकर 5 ट्रिलियन डॉलर रह गया है।

शेयर का परफॉर्मेंस

पिछले तीन वर्षों में Nvidia के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है। 2023 में कंपनी की वैल्यू जहां करीब 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। वहीं अब यह पांच गुना तक बढ़ चुकी है। कंपनी के शेयर 50 डॉलर से बढ़कर 211.50 डॉलर तक पहुंच गए यानी करीब 323 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Nvidia की इस जबरदस्त बढ़त पर टिप्पणी करते हुए INVasset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दसानी ने कहा कि दुनिया की लगभग हर बड़ी टेक कंपनी, क्लाउड प्रोजेक्ट और AI मॉडल को GPU क्लस्टर की जरूरत पड़ रही है और इस बाजार में Nvidia की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है। उन्होंने कहा कि जब पूरी तकनीकी क्रांति किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हो जाए, तो उस तकनीक का सप्लायर सबसे ज्यादा फायदा उठाता है और Nvidia इस पैटर्न में पूरी तरह से फिट बैठती है।

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कई टेक कंपनियों का बढ़ा मार्केट वैल्यू

जहां एक तरफ AI की दौड़ में Nvidia सबसे आगे है तो वहीं अल्फाबेट और Apple जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी हाल के महीनों में $4 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू तक पहुंच गई हैं। दूसरी ओर, माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर बना हुआ है। AI की वजह से शेयरों में आई तेजी ने अमेजन, TSMC, मेटा, टेस्ला और सैमसंग जैसी टेक दिग्गजों को भी $1 ट्रिलियन के प्रतिष्ठित वैल्यूएशन के पार पहुंचा दिया है। इसका श्रेय इन कंपनियों के चिप्स की भारी मांग को जाता है।

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TSMC के बाद, यह $1 ट्रिलियन से अधिक मार्केट वैल्यूएशन वाली दूसरी एशियाई कंपनी बन गई है। जानकारों का कहना है कि यह तेजी AI पर लगातार हो रहे खर्च को लेकर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दिखाती है। हालांकि, कुछ लोग यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि शेयरों की कीमतें जरूरत से अधिक बढ़ सकती हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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